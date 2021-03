Usługa Paramount+ zadebiutowała - gdzie jest dostępna i ile kosztuje?

Odnowiona, odświeżona i w dużym stopniu zmodyfikowana – nowa platforma sVOD o nazwie Paramount trafiła do abonentów w USA.

Zdjęcie Paramount + /materiały prasowe

CBS All Access byłą jedną z najczęściej wybieranych platform streamingowych na terenie Stanów Zjednoczonych. Od pewnego czasu, zarządzająca nią firma ViacomCBS postanowiła w znaczący sposób odświeżyć swój produkt, przeprowadzając przy tym samym pełny rebranding. Powstała w ten sposób usługa Paramount + trafiła do właśnie do pierwszych użytkowników.

Paramount+ oferuje podobne wrażenia do wcześniej dostępnego rozwiązania. Klienci, którzy wykupili subskrypcje otrzymają dostęp do programów informacyjnych, wiadomości na żywo, treści sportowych i oczywiście wielu programów od CBS i innych kanałów i marek ViacomCBS. Do tego wszystkiego dochodzą filmy ze studia Paramount Pictures.

Platforma będzie zawierała również wiele oryginalnych treści - w momencie premiery posiada już trzy ekskluzywne serie, w tym: The Real World Homecoming MTV, The SpongeBob Movie: Sponge on the Run i serial dokumentalny For Heaven's Sake.

Za standardowy pakiet, trzeba będzie zapłacić 9,99 dol. miesięcznie, co zapewni dostęp do pełnej oferty uwzględniając szereg programów różnych marek i studiów filmowych. Od czerwca serwis będzie oferował także tańszą usługę jednak obarczoną reklamami. Ta będzie kosztowała 4,99 dol. miesięcznie.

Osoby mieszkające na terenie USA i chcące przetestować nową usługę, mogą skorzystać z trwającego 30-dni, darmowego okresu próbnego.

Paramount+ rozpocznie swoja ekspansję w Europie od krajów nordyckich - dalsze plany nie zostały podane.



