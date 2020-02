Usługa HBO Max z nowymi filmami co rok

Firma WarnerMedia powołała specjalną markę, która zajmie się produkcją filmów na wyłączność z myślą o nadchodzej platformę HBO Max.

Zdjęcie HBO Max /materiały prasowe

HBO Max to zapowiadana od jakiegoś czasu platforma sVOD oferowana przez WarnerMedia Entertainment. Choć usługa ma zadebiutować dopiero na wiosnę tego roku, to władze firmy już teraz zapowiadają, że będzie to spora konkurencja dla takich gigantów jak Amazon Prime i Netflix.

By tego dokonać, stworzono specjalne skrzydło produkcyjne Warner Max, które ma zająć się tworzeniem materiałów wideo specjalnie pod kątem nadchodzącej platformy. Nieoficjalnym celem będzie produkcja od 8 do 10 filmów rocznie.

Pierwsze filmy Warner Max mają nadejść już w 2020 roku. Niestety nie są znane żadne znamy szczegóły na ich temat.