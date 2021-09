USB-C - Komisja Europejska wywiera nacisk na Apple

To nie jest pierwsze podejście Unii Europejskiej do wprowadzenia jednolitych ładowarek do urządzeń mobilnych. Temat wraca jak bumerang, a twórcy urządzeń elektronicznych od 2014 roku są zachęcani do tworzenia wspólnego standardu ładowania. Wynikiem wcześniejszych wysiłków Komisji Europejskiej jest doprowadzenie do zawarcia dobrowolnej umowy między Samsungiem, Huaweiem, Apple i Nokią o unifikacji ładowarek. W ten sposób udało się doprowadzić do tego, że większość smartfonów wyprodukowanych od 2011 roku było wyposażonych w port micro-USB.

Jak podaje redakcja Reuters, naciski ze strony Unii Europejskiej są coraz bardziej zauważalne, a proponowane zmiany uderzą najbardziej w Apple. Wraz z wprowadzeniem jednolitych portów ładowania, ze wszystkich pudełek miałyby zniknąć ładowarki. Oznacza to, że w zestawie byłby jedynie smartfon i kabel. W dodatku Komisja Europejska chciałaby wprowadził uniwersalne standardy szybkości ładowania. Jeżeli proponowana ustawa wejdzie w życie, to producenci dostaną 24 miesiące, by wprowadzić zmiany w swoich urządzeniach.

"Jesteśmy zaniepokojeni tym, że regulacje wprowadzające tylko jeden typ połączenia zdusi innowacje, zamiast je wspierać, co zaszkodzi konsumentom z Europy i innych części świata"- broni się Apple.

W opozycji do stanowiska amerykańskiego przedsiębiorstwa stoi Thierry Brenton z Komisji Europejskiej - "Znam te firmy od lat. Za każdym razem, gdy wychodzimy z propozycją oni zaczynają swoje »oh, to będzie przeciwko innowacji«. Nie, to nie będzie przeciwko innowacji, nie będzie przeciwko nikomu. Jak wszystko, co robi Komisja, będzie to dla konsumentów".

Jeżeli propozycja Komisji Europejskiej wejdzie w życie, to może się okazać, że Apple całkowicie zrezygnuje z portów na kabel, by w pełni przejść na ładowanie bezprzewodowe.