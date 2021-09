Urządzenia z Bluetooth są zagrożone - trzeba o tym wiedzieć

Jeśli haker zna BDAdress urządzenia, to jest w stanie zdalnie sprawić, że stanie się ono bezużyteczne. Oczywiście musi znajdować się w zasięgu łączności Bluetooth. Usterkę znaleźli badacze z Uniwersytetu Technologii i Designu z Singapuru. Grupa badawcza ASSET udokumentowała około 20 podatności urządzeń Bluetooth na błędy BrakTooth. Łącznie usterka może dotyczyć nawet 1400 różnych modeli, które obejmują laptopy, smartfony, głośniki, słuchawki itd.

Człon Tooth odnosi się bezpośrednio do Bluetooth. Z kolei Brak jest norweskim tłumaczeniem angielskiego Crash. Zatem słowo BrakTooth oznacza usterkę urządzenia posiadającego łączność Bluetooth. Producenci modeli, które są podatne na BrakTooth zostali poinformowani o sytuacji już kilka miesięcy temu. Co oznacza, że badacze z ASSET wiedzą o podatnościach już od dawna. Dopiero teraz postanowili podzielić się informacją z opinią publiczną. W między czasie wielu producentów ustosunkowało się do doniesień z Singapuru. Część wypuściła łatki niwelujące problem, niektóre firmy nadal badają przyczyny i możliwe rozwiązania usterki, a inni ogłosili, że nie zamierzają wcale się tym zajmować.

W gronie modeli podatnych na BrakTooth znajdują się m. in. urządzenia Intela, Qualcomma, Della i Xiaomi. Badacze z ASSET czekają z wypuszczeniem pełnej dokumentacji błędu do końca października. W ten sposób chcą dać czas programistom z Intela, którzy nadal pracują nad rozwiązaniem problemu.

BrakTooth może umożliwić nawet ACE, jednak tylko i wyłącznie na urządzeniach z systemem ESP32. Złą wiadomością jest, że jest to czipset często wykorzystywany w urządzeniach IoT. Badacze z Singapuru udostępnili krótki filmik, na którym pokazują, jak w bardzo łatwy sposób można zakłócić pracę słuchawek bezprzewodowych.