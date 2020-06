Urządzenia Samsunga przestały działać – głównie odtwarzacze Blu Ray

Użytkownicy korzystający ze sprzętów koreańskiego producenta zaczęli zgłaszać problemy z ich działaniem. Na całym świecie nie działają odtwarzacze Blu Ray oraz wybrane zestawy kina domowego. O co chodzi?

Zdjęcie Samsung ma problem z urządzeniami /materiały prasowe

Najnowsze informacje wskazują na to, iż problem ze sprzętami Samsunga związany jest z aktualizacją oprogramowania, która została udostępniona przez koreańską firmę. Zgłoszeń użytkowników pojawiło się mnóstwo i były one związane z zestawami kina domowego oraz odtwarzaczami Blu Ray. Każde z urządzeń wpadło w pętlę uruchomień, która restartuje sprzęt co jakiś czas. W zależności od urządzenia bywa i tak, że w ogóle nie da się włączyć samego sprzętu.

Samsung poinformował, iż wie już o całym problemie i chce go jak najszybciej rozwiązać. Nie wiadomo jednak, ile dokładnie trzeba będzie czekać na odpowiednie poprawki.

Problem dotyczy głównie urządzeń oznaczonych jako BD-J5100, BD-J5700, BD-J5900, BD-JM57C, HT-J4200, HT-J4500, HT-J5500.