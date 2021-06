Unijny Certyfikat COVID - aplikacja dla Androida i iOS potwierdzi UCC

​Aby sprawdzać ważność Unijnego Certyfikatu COVID (UCC) i to, czy należy do osoby, która go okazuje, należy pobrać bezpłatną aplikację Ministerstwa Zdrowia z Google Play lub App Store. Za jej pomocą można zeskanować kod QR z wydruku bądź ekranu mobilnego urządzenia.

Zdjęcie Unijny Certyfikat COVID - zrzuty ekranu z aplikacji w wersji dla systemu Android / materiały prasowe

Aplikacja pokazuje podstawowe dane o właścicielu kodu, w tym imiona, nazwisko, datę urodzenia oraz unikalny identyfikator certyfikatu.

Rozporządzenie dotyczące Unijnych Certyfikatów COVID (UCC) będzie stosowane w Unii Europejskiej od 1 lipca. Polska jest w gronie państw członkowskich, które przeszły testy techniczne i korzystają już z systemu na zasadzie dobrowolności.

Certyfikat mogą pobrać osoby, które są w pełni zaszczepione, tzn. otrzymały dwie dawki szczepienia lub przyjęły jednodawkową szczepionkę. Certyfikat jest ważny od 14. do 365. dnia po podaniu ostatniej dawki. Może go też otrzymać osoba, która ma negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Czas ważności takiego certyfikatu wynosi 48 godzin.

Certyfikat można także mieć po przechorowaniu COVID-19. Wówczas jest ważny od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR.

UCC można znaleźć na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, a od 25 czerwca - jak podano na rządowych stronach - będzie w aplikacji mojeIKP lub przez aplikację mObywatel.

