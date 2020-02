Unia Europejska wycofuje się z zakazu rozpoznawania twarzy

Unia Europejska wycofała się z proponowanego zakazu rozpoznawania twarzy. Wpływ technologii na życie obywateli nie zostanie zbadany w taki sposób w jaki zakładano.

Komisja Europejska ma zachęcić poszczególne państwa członkowskie od ustanowienia własnych zasad rozpoznawania twarzy - można przeczytać w raporcie Financial Times. Debata na temat ustalenia jednolitych zasad miała podzielić rządzących, a proponowane rozwiązanie będzie inne niż zakładano.

UE od lat nieufnie podchodzi do rozpoznawania twarzy. Wszystko to za sprawą gromadzenia dużej ilości wrażliwych danych biometrycznych. W kilku przypadkach funkcja trafiła jednak do Europy: chociażby w aplikacji Google Photos oraz na do kamer bezpieczeństwa umieszczonych na londyńskim dworcu King’s Cross.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na dalszy rozwój sytuacji.