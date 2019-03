Ultra HD 4K - gdzie można znaleźć filmy 4K?

Telewizory UHD 4K są standardem. Najtańsze modele 4K o przekątnej 40" można nabyć już w cenie poniżej 900 zł. W bardzo podobnej cenie oferowane są modele HD. Zatem logika podpowiada, by w takiej sytuacji wybrać coś lepszego, o większej obsługiwanej rozdzielczości. Co oglądać na telewizorze 4K? Gdzie można znaleźć treści w ultrawysokiej rozdzielczości?

Zdjęcie Filmy i programy w 4K - jak je oglądać w Polsce? /123RF/PICSEL

4K poprzez Internet

Pierwszy na myśl nasuwa się Internet, gdzie znaleźć można niemal wszystko. I to jest strzał w dziesiątkę! Dużo darmowych treści w UHD 4K dostępne jest na przykład w aplikacji YouTube na Smart TV. Wystarczy wpisać w okienku wyszukiwarki "UHD", "4K" lub "Ultra HD". Warto dodać, że wielu polskich youtuberów kręci już swoje filmiki w 4K.



Co zrobić, kiedy darmowe materiały UHD przestaną nam wystarczać? Gdzie znaleźć coś bardziej ambitnego - np. filmy pełnometrażowe w 4K? Tutaj z pomocą przychodzą internetowe wypożyczalnie VOD, np. Netflix. Na większości nowych modelów telewizorów Smart TV aplikacja Netflixa jest dostępna - wystarczy się zarejestrować i wybrać plan premium za 52 zł miesięcznie (pierwsze 30 dni oglądania jest za darmo). Treści 4K, w tym filmy i seriale, można oglądać także poprzez m.in. Amazon Prime Video czy playera Grupy TVN.



4K na satelicie

Poniżej prezentujemy wybór kanałów UHD dostępnych drogą satelitarną na popularnych pozycjach orbitalnych. Szczególną uwagę zwróciliśmy na Hot Birda (13°E) i Astrę (19,2°E). Większość telewizorów 4K ma bowiem wbudowaną głowicę satelitarną DVB-S2 i obsługuje kompresję H.265/HEVC, co umożliwia odbiór niekodowanych kanałów (FTA) z satelity. Oczywiście należy posiadać odpowiednią instalację antenową.

Eutelsat Hot Bird (13°E)



Na pozycji orbitalnej 13°E, gdzie stacjonują satelity Eutelsat Hot Bird, można odbierać trzy niekodowane (FTA) kanały UHD - FTV UHD, Hot Bird 4k1 i NASA TV UHD. Hot Bird 4k1 jest kanałem demonstracyjnym - nadaje materiały promocyjne, podczas gdy FTV UHD i NASA TV UHD to regularne kanały 4K. W pierwszym można oglądać m.in. pokazy mody, a drugi oferuje materiały o kosmosie i działalności amerykańskiej agencji kosmicznej. Oba są nadawane po angielsku.



Ponadto na Hot Birdzie nadawane jest kilka kanałów szyfrowanych. Użytkownicy włoskiej platformy prepaid tivùsat mogą oglądać okazjonalny kanał Rai 4K, w którym oferowane są filmy, seriale oraz programy dokumentalne. Platforma nc+ nadaje Canal+ 4K Ultra HD (o czym w dalszej części artykułu). Sky Italia również oferuje własny kanał Sky 4K HDR. Ponadto dystrybuowane są także FunBox UHD, Travelxp 4K i Love Nature na potrzeby sieci kablowych w całej Europie.



Zdjęcie FTV UHD / SatKurier

Astra (19,2°E)

Operator satelitarny SES nadaje poprzez swoje satelity na 19,2°E pięć niekodowanych kanałów UHD: SES UHD Demo Channel, UHD1 by ASTRA / HD+, Fashion 4K, Pearl TV 4K UHD i QVC UHD. Dwa pierwsze są stacjami demo, trzeci to kanał o modzie, natomiast dwa ostatnie to niemieckie kanały telezakupowe. Krótkie materiały demo można oglądać również w kanale testowym francuskiego nadawcy NRJ pod nazwą Test UHD1.

Ponadto swoje kanały UHD na 19,2°E ma Sky Deutschland: Sky Sport Bundesliga UHD i Sky Sport UHD oraz francuski Canal: Evénement UHD 4K i Canal+ UHD. Dodatkowo nadawane są RTL UHD dla Sky DE i HD+ oraz Insight TV UHD i Travelxp 4k dla różnych operatorów.



Zdjęcie Pearl TV 4K UHD / SatKurier

Astra (28,2°E)



Na Astrze 2E (28,2°E) nadawane są dwa niekodowane kanały demo operatora SES - w wiązce europejskiej. Poza tym swoje kanały UHD ma platforma Sky. Są one jednak szyfrowane i dostępne w wiązce brytyjskiej.



Türksat (42°E)



Na satelicie Türksat 3A nadawany jest jeden kanał 4K. TRT 4K tureckiego nadawcy publicznego wystartował 19 lutego 2015 roku. Co ciekawe nie szyfruje nadawanych tam sporadycznie meczów piłki nożnej.

Hispasat (30°W)



Również hiszpański operator satelitarny Hispasat posiada własny kanał demonstracyjny w rozdzielczości UHD. Jest nim Hispasat 4K HEVC.

Zdjęcie Hispasat / SatKurier

Amos (4°W)

Na transponderze operatora Ukrkosmos nadawany jest TEST 4K z materiałami Nasze 4K.