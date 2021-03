Ukryty koszt oglądania Netfliksa - warto o nim wiedzieć

Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak oglądanie serwisu takiego jak Netflix wpływa na naszą planetę? Jak się okazuje, każda godzina ma swój koszt.

Zdjęcie Czy oglądanie Netflixa szkodzi środowisku? /123RF/PICSEL

Popularny serwis streamingowy ujawnił szczegółowe informacje na temat całkowitej sumy emisji gazów cieplarnianych jakie emituje do ziemskiej atmosfery. Korzystając z narzędzia o nazwie DIMPACT, opracowanego przez naukowców z Uniwersytetu w Bristolu, Netflix poinformował, że jedna godzina przesyłanego materiału na swojej platformie w okresie 2020 roku, miała mniejszy ślad węglowy niż jazda przeciętnym samochodem przez 400 metrów - czytamy w serwisie Wired.

Wspomniane narzędzie, które posłużyło do odczytu jest zaawansowanym kalkulatorem stworzonym specjalnie dla firm zajmujących się mediami cyfrowymi. Ma on pomóc w obliczaniu i mapowaniu emisji gazów cieplarnianych, emitowanych przez różne sektory. Wśród nich są m.in. strumieniowe przesyłanie wideo, reklamy, publikacje i analizy biznesowe.

Informacje, które otrzymał Netflix są nie tylko ważne z punktu widzenia klientów dbających o środowisko, ale także pozwalają samej firmie podjąć stosowne krokiw przypadku chęci zmniejszenia śladu węglowego. Wyniki oraz samo narzędzie DIMPACT da Netfliksowi możliwość przeprojektowania własnych usług, by były bardziej ekologiczne. Jak się okazuje, pod tym względem amerykańska firma wciąż pozostaje w tyle za swoją konkurencją - jest zatem spore pole do zmian na rzecz ekologii.

"Nie uwziąłem się na nich, po prostu pasjonuję się ekologią i chcę ocenić, jaki jej wpływ ich usług na środowisko - powiedział w rozmowie z Wired Daniel Schien, jeden z twórców DIMPACT

Zdjęcie Wciąż emitujemy ogromne ilości gazów cieplarnianych / 123RF/PICSEL

W styczniu 2020 roku Microsoft obiecał obniżyć emisję dwutlenku węgla do 2030 roku; w tym samym roku Apple ogłosiło własne plany neutralizacji emisji do tego samego roku. Facebook zobowiązał się również do zerowej emisji netto wszystkich dostawców i użytkowników, a Google obiecało działać wyłącznie na energii odnawialnej.

To nie pierwszy raz, gdy giganci cyfrowi używają narzędzi takich jak DIMPACT. W 2020 roku BBC wydała raport szczegółowo opisujący ślad węglowy swoich usług przesyłania strumieniowego. W 2019 r. Inny raport, którego współautorem jest Schien, oszacował, że roczny ślad węglowy YouTube wyniósł około 10 Mt CO2e - co odpowiada rocznej produkcji miasta wielkości Glasgow. Co ciekawe - mógłby on zostać znacznie zmniejszony, gdyby ludzie słuchali muzyki bez wideo.