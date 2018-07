Rząd Ugandy postanowił nałożyć specjalny podatek od mediów społecznościowych. Według społeczności oraz analityków, tego typu ruch może być kolejną próbą ograniczenia wolności słowa w kraju.

Zdjęcie Portale społecznościowe zostały opodatkowane w Ugandzie /123RF/PICSEL

Oficjalne wytłumaczenie rządzących jest takie, iż kraj dzięki nowemu podatkowi nałożonemu na media społecznościowe będzie w stanie zyskać sporą ilość pieniędzy. Według agencji Reuters, w Ugandzie znajduje się 17 milionów osób podłączonych do internetu. Podatek, który wszedł w życie 1 lipca pobiera od każdej osoby 0,05 dolara dziennie za dostęp do serwisów społecznościowych. To łatwy rachunek: 17 milionów osób korzystających z social media daje przychód na poziomie 850 tys. dolarów na przestrzeni jednego dnia.

Prezydent Ugandy Yowen Museveni nie widzi nic złego w opisywanym podatku i wygląda na to, że przynajmniej jeszcze przez jakiś czas sytuacja się nie zmieni. Całą sprawą zainteresowało się już między innymi Amnesty International.