Udostępniono zdjęcia "zaginionego" komputera Apple

Pewien użytkownik postanowił pochwalić się w internecie niesamowicie rzadkim modelem, jednego z pierwszych komputerów firmy Apple.

Zdjęcie Tak wyglądały pierwsze komputery Apple /123RF/PICSEL

Macintosh Classic to komputer stworzony przez Apple i wprowadzony na rynek 15-października 1990-roku. Kultowe urządzenie zostało umieszczone w białej obudowie Macintosha 128K i służyło przede wszystkim do przetwarzania tekstów, pracy z arkuszami kalkulacyjnymi i bazami danych. Oficjalnie Apple wypuściło dwie wersje komputera, w cenie od 1000 do 1500 USD - ale czy na pewno?

Niedawno w internecie pojawiły się zdjęcia komputera Macintosh Classic w przedziwnej przeźroczystej obudowie. Autor fotografii twierdzi, że to prototypowa wersja maszyny, nigdy nie wypuszczona na rynek. W sieci ciężko doszukać się informacji wskazującej, że taki model w ogóle powstał - mimo wszystko, przyznać trzeba, że urządzenie robi niesamowite wrażenie.

Cztery zdjęcia umieszczone przez użytkownika @DongleBookPro pokazują komputer z różnych stron i pod różnymi kątami. Dzięki temu jesteśmy w stanie podejrzeć w jakim układzie zostały spasowane podzespoły w środku. Na komputerze widać także kolorowe stare logo Apple, a także opis "Made in Singapore" wytłoczony po wewnętrznej stronie.

Jeśli całość nie jest sprytnym oszustwem i faktycznie ktoś posiadł w swojej kolekcji taką maszyną, bez wątpienia może uważać się za szczęściarza.