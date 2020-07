Udało się stworzyć nowy, bardzo wytrzymały materiał

Naukowcy z Uniwersytetu Durham i Instytutu Fraunhofera stworzyli nowy materiał syntetyczny, którego nie jest w stanie przeciąć nawet zaawansowana szlifierka kątowa.

Zdjęcie Proteus /YouTube

Materiał, który został nazwany Proteus charakteryzuje się innowacyjną budową złożoną z ceramicznych kulek, zawieszonych wewnątrz elastycznej, aluminiowej konstrukcji. Choć ma zaledwie 15 proc. gęstości w porównaniu ze stalą, jest na tyle wytrzymały by całkowicie stępić nawet zaawansowane szlifierki kątowe.

Zdaniem naukowców Proteus może być wykorzystywany jako materiał do tworzenia nowoczesnego sprzętu ochronnego oraz materiałów konstrukcyjnych. Spora dowolność w jego formowaniu może także być wykorzystana do tworzenia mniejszych rzeczy, jak zamków do drzwi. Takie rozwiązanie byłoby o wiele skuteczniejsze do zniszczenia w przypadku brutalnych metod włamania.

O tym jak odporny jest to materiał można przekonać się dzięki poniższemu materiałowi wideo.