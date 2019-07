Pasażer Ubera może mieć problem ze zidentyfikowaniem auta, do którego powinien wsiąść. Do tego typu sytuacji dochodzi szczególnie w zatłoczonych obszarach miasta. W większości przypadków pomyłka będzie najprawdopodobniej nieszkodliwa, jednak czasem może spowodować niepotrzebne komplikacje. Aby temu zapobiec, Uber wprowadza nową funkcję bezpieczeństwa: „Zawsze wiesz, z kim jedziesz”.

Zdjęcie /123RF/PICSEL

Od dziś, zamawiając przejazd w aplikacji Uber, użytkownicy tuż przed przybyciem auta na miejsce otrzymają powiadomienie push, przypominające im o sprawdzeniu czy numer tablicy rejestracyjnej samochodu, a także wizerunek kierowcy, są zgodne z tym, co wyświetla im się w aplikacji. Pilotaż nowej funkcji rozpocznie się już od 23 lipca.

Uber dodaje także do aplikacji specjalny baner, który będzie widoczny od momentu, w którym użytkownik zostanie połączony z kierowcą, aż do samego rozpoczęcia przejazdu. Będzie on przypominał zamawiającemu usługę o trzech najważniejszych krokach:

Krok 1: Sprawdź tablicę rejestracyjną

Krok 2: Zweryfikuj markę i model samochodu

Krok 3: Dla pewności sprawdź zdjęcie kierowcy

"Chcemy, aby powiadomienie "Zawsze wiesz, z kim jedziesz" stało się synonimem Ubera. Ta nowa funkcja przypomni użytkownikom o wykonaniu trzech kroków za każdym razem, gdy zdecydują się na przejazd z Uberem. Między innymi w ten sposób potwierdzamy nasze zaangażowanie w ciągłe zwiększanie poziomu bezpieczeństwa aplikacji" - powiedział Ash Kebriti, General Manager w firmie Uber w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Dodatkowo, użytkownicy mogą również poprosić kierowcę o potwierdzenie swoich danych. Zarówno imię zamawiającego przejazd, jak i imię kierowcy są wyświetlane w aplikacji.

W ubiegłym roku, oprócz śledzenia GPS wszystkich podróży i weryfikacji wszystkich kierowców w tle, Uber wprowadził szereg funkcji bezpieczeństwa. Wiele z nich zostało wyróżnionych w najnowszej kampanii Ubera: "Bezpieczeństwo jest najważniejsze".

Wśród wdrożonych już funkcji bezpieczeństwa w Uberze można wymienić m.in.:

● Przycisk bezpieczeństwa. Po jego naciśnięciu pasażerowie, kierowcy oraz dostawcy będą mogli skontaktować się bezpośrednio ze służbami ratunkowymi.

● Zaufane kontakty. Po wybraniu tej funkcji użytkownicy Ubera mogą wybrać pięciu znajomych bądź członków rodziny i jednym kliknięciem udostępnić im informacje dotyczące ich podróży.

● Centrum bezpieczeństwa. Użytkownicy mogą w aplikacji znaleźć informacje na temat kluczowych, istniejących narzędzi bezpieczeństwa, w tym informacje na temat kierowcy i samochodu, śledzenia GPS podróży i systemu ocen.

● Powiadomienie dotyczące prędkości, z którą porusza się pojazd. Funkcja ta przypomina kierowcom o utrzymywaniu bezpiecznej prędkości zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami w terenie zabudowanym.