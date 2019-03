Uber Eats trafia do Łodzi - ponad 70 restauracji na start

Uber Eats, czyli usługa pozwalająca na zamawianie jedzenia z lokalnych restauracji poprzez aplikację w smartfonie, trafia właśnie do Łodzi. Mieszkańcy miasta mogą od dziś zamawiać dania z ponad 70 lokalnych restauracji.

Obszar objęty dostawą sięga 44 km2, a średni czas dostawy wynosi około 32 minuty. Łódź jest już siódmym miastem w Polsce, w którym można korzystać z takiego rozwiązania. Specjalnie dla mieszkańców Łodzi firma Uber Eats przygotowała kod promocyjny, dzięki któremu pierwsze 3 dostawy nowi użytkownicy tej aplikacji otrzymają zupełnie za darmo: EATSLODZ Kod ważny jest przez miesiąc od momentu wpisania go w aplikacji. Aby móc skorzystać z oferty Uber Eats w Łodzi, należy pobrać aplikację na swojego smartfona. Użytkownicy telefonów z systemem operacyjnym Android znajdą ją w sklepie Google Play . Z kolei posiadacze smartfonów Apple z systemem iOS pobiorą ją ze sklepu App Store .

Na liście łódzkich restauracji, z których można zamawiać jedzenie za pośrednictwem platformy Uber Eats, są zarówno te serwujące specjały kuchni polskiej, jak również włoskiej, amerykańskiej czy tajskiej - trzech najpopularniejszych kuchni w Polsce według użytkowników Uber Eats. Aktualnie z platformy Uber Eats korzysta ponad 70 restauracji, ale wiadomo już, że ich lista będzie się sukcesywnie powiększać, a firma rozmawia z kolejnymi lokalami.

Od kliknięcia wybranego dania w aplikacji i złożenia zamówienia, do przyjazdu kuriera upływa zazwyczaj poniżej 32 minut. Trasę dostawcy można śledzić na bieżąco na mapie w aplikacji, podobnie jak ma to miejsce w przypadku korzystania z aplikacji Uber do zamawiania przejazdu. Użytkownik wie też, o której godzinie dotrze do niego dostawca. Płatność za jedzenie pobierana jest z podpiętej do aplikacji karty bankowej.

Osoby korzystające z aplikacji mogą oceniać zamówione przez siebie potrawy oraz jakość dostawy za pomocą systemu gwiazdek. Najwyżej oceniane przez nich dania będą później wyświetlały się w ich aplikacji w pierwszej kolejności. Co ciekawe, aplikacja Uber Eats wykorzystuje mechanizmy z zakresu machine learning, czyli uczenia maszynowego. Na podstawie wyborów dokonywanych przez użytkownika - uczy się jego smaku rekomendując mu nowe potrawy, które mogą odpowiadać jego gustom kulinarnym.

Uber Eats powstał w 2014 roku w Santa Monica, w Kalifornii. Początkowo działał pod nazwą UberFRESH i obejmował tylko jedno miasto. W 2015 roku usługa zamawiania jedzenia w dostawie doczekała się odrębnej, specjalnej aplikacji na smartfony. W tym samym czasie do Uber Eats dołączyły restauracje z Chicago, Nowego Jorku i Barcelony, pierwszego miasta poza USA.

Dzisiaj Uber Eats działa już w 7 miastach w Polsce: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Sopocie i Łodzi. Dzięki rosnącej popularności aplikacji nad Wisłą, Polska szybko stała się jednym z największych rynków dla tej usługi w całej Europie. Tylko w ciągu pierwszego miesiąca działalności Uber Eats na naszym rynku, aplikację na swoje smartfony pobrało ponad 50 tys. użytkowników.