U wybrzeży Oregonu może eksplodować ogromny podwodny wulkan

Zdaniem wulkanologów, znajdujący się na wybrzeżu Oregonu ogromny podwodny wulkan może wybuchnąć już w ciągu najbliższych pięciu lat. Żywioł jest uważany za jeden z najbardziej aktywnych wulkanów podmorskich na naszej planecie.

Zdjęcie Wulkan u wybrzeży Oregonu. Fot. USGS /materiały prasowe

Latem tego roku, naukowcy udali się na niebezpieczną wyprawę, aby utworzyć pierwszy skan 3D tego pacyficznego wulkanu. Na skutek tej analizy stwierdzono, że jego następna poważna erupcja nastąpi w ciągu najbliższych pięciu lat.

W stanie Oregon znajduje się kilka wulkanów, ale mało kto słyszał dotychczas o ogromnym nazywanym przez ekspertów osiowym, podwodnym wulkanie znajdującym się około 400 km od wybrzeża tego stanu. Naukowcy badali ten czynny podwodny wulkan przez kilka lat udając się na morze specjalnym statkiem badawczym.

Skany 3D wykazały, że wulkan jest tak wielki, że zajmuje powierzchnię dużego miasta. Chociaż nie jest to największy podwodny wulkan świata, to jego komora magmowa jest bardzo duża w porównaniu do wielkości.

Odkryto, że obecnie trwa tam inflacja dna morskiego, które podnosi się w sposób charakterystyczny dla okresu przed erupcją. Analizując te parametry ustalono, że w ciągu następnych kilku lat należy się tam spodziewać kolejnej erupcji, ponieważ zgromadzone dane wskazują na napełnianie się komory magmowej.