Twitter przyznaje: 36 ważnych kont zostało zhakowanych

Twitter przyznał, iż hakerzy uzyskali dostęp do skrzynek z wiadomościami na co najmniej 36 ważnych kontach.

Twitter przyznał, że w ramach jednego z ataków, hakerzy uzyskali dostęp do co najmniej 36 skrzynek odbiorczych na różnych profilach. Wśród nich znalazła się skrzynka jednego z holenderskich urzędników. Cała sytuacja zaczęła się od dużego ataku powiązanego z wyłudzeniem bitcoinów. Hakerzy przejęli konta Elona Muska, Jeffa Bezosa, Apple, Ubera i nie tylko. Twitter ujawnił, iż incydent dotyczył 130 różnych kont i sytuacja wydawała się tragiczna. Na 130 przejętych kont, hakerzy uzyskali dostęp do 36 skrzynek z wiadomościami. Nie wiadomo jednak, co zrobili oni z tymi danymi. System bezpośredniego przesyłania wiadomości na Twitterze nie oferuje żadnego szyfrowania.

Sam dostęp do skrzynek odbiorczych może dać jednak hakerom dostęp do prywatnych wiadomości i potencjalnie ważnych informacji. Twitter obwinia o atak wykorzystanie socjotechniki, która pozwoliła na przekazanie danych uwierzytelniających do wewnętrznych systemów platformy.