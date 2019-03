Amerykańska firma pracuje nad zmianami, które już niedługo trafią do przeglądarki Chrome. Tryb incognito ma stać się bardziej prywatny niż dotychczas.

Zdjęcie Google usprawnia tryb incognito /123RF/PICSEL

Nowe zmiany, które trafią do trybu incognito mają uniemożliwić witrynom rozpoznanie faktu, iż użytkownik korzysta z opisywanej opcji w przeglądarce - do tej pory niektóre strony mogły "zrozumieć" zachowanie danej osoby podczas korzystania z sieci, jednak teraz to wszystko ma się zmienić.

Google w tym przypadku zmieni sposób obsługi plików określanych przez API FileSystem. Nowe poprawki trafiły już do przeglądarki w wersji Canary, a więc jest tylko kwestią czasu zanim pojawią się one w stabilnej wersji programu.