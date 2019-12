Google wprowadziło ulepszenia do swojego internetowego tłumacza pracującego w trybie offline. Ma on być dokładniejszy o nawet 20 procent.

Zdjęcie Aktualizacja Google Translate /123RF/PICSEL

Translator Google to jeden z najbardziej popularnych tłumaczy internetowych, cały czas rozwijany przez wyszukiwarkowego giganta. Choć do najlepszego działania wymaga on podłączenia do internetu, to jednak działa także w wersji offline. Właśnie pod kątem tego drugiego rozwiązania przygotowano najnowszą aktualizację.

Według informacji podanych przez Google na oficjalnym blogu, tłumaczenie offline jest teraz lepsze, dokładniejsze i oferuję zaktualizowaną bazę słów w przypadku 59 języków świata. Mowa tu o wynajdywaniu odpowiednich słów, dopasowywaniu gramatyki i poprawnym odczytywaniu struktury zdania. Co ciekawe, w przypadkach niektórych języków - w tym polskiego - wzrost dokładności wynosi nawet 20 procent.