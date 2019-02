Firmy TomTom i Microsoft ogłosiły rozszerzenie swojego partnerstwa, wprowadzając mapy TomTom i dane o ruchu drogowym do usług Microsoft dostępnych w chmurze. Dzięki rozszerzonej integracji TomTom będzie wiodącym dostawcą danych geolokalizacyjnych dla Microsoft Azure i Bing Maps. TomTom rozszerza współpracę z Microsoft także poprzez wybór Microsoft Azure jako preferowanego dostawcy chmury.

Zdjęcie TomTom i Microsoft zacieśniają współpracę /materiały prasowe

Azure Maps dostarcza bezpieczne interfejsy API, które umożliwiają dodawanie kontekstu geoprzestrzennego do danych. Usługa Azure Maps zwiększa wartość platformy Microsoft Azure, która pomaga przedsiębiorstwom i programistom w tworzeniu rozwiązań z zakresu internetu rzeczy, mobilności, logistyki i śledzenia zasobów. Poprzez dostarczanie danych mapowych i usług, TomTom jest istotnym podmiotem umożliwiającym realizację zadań przedsiębiorstw.



Azure Maps zapewnia wiele scenariuszy geolokalizacyjnych dla Microsoftu. Klienci platformy Azure mają teraz natywne wsparcie - od tworzenia pulpitów nawigacyjnych opartych na mapach do wizualizacji analiz przestrzennych IoT, po scenariusze mobilności dla ruchu pojazdów. Na przykład w rolnictwie klienci mogą z łatwością śledzić eksploatację czujników w gospodarstwie dla upraw, żywego inwentarza, ciągników i innych w celu optymalizacji produkcji. Korzystanie z usług routingu Azure Maps obsługiwanych przez TomTom pozwala na dokładną dystrybucję towarów pochodzących z pól uprawnych do sprzedaży detalicznej, restauracji i dostaw do domu. Korzystając z najświeższych map i informacji o ruchu drogowym, można określić zasięg dostawy, zoptymalizować trasy dostawy

i zapewnić klientom wgląd w status dostawy.

Reklama

TomTom zapewniając połączenie map i informacji o ruchu z usługami Azure Maps i zestawami narzędzi SDK pomoże udoskonalić aplikacje inteligentnego miasta. Zestawy SDK Azure Maps korzystające z usług TomTom ułatwiają renderowanie wielu zbiorów danych pochodzących z różnych źródeł w czasie rzeczywistym, np.: stawki za parkowanie, ruch uliczny, emisja dwutlenku węgla, zmniejszanie poziomu hałasu i inne, dostępne dzięki skonsolidowanemu, opartemu na mapach oprogramowaniu, służącemu do wizualizacji istotnych informacji o mieście, które są kluczowe dla jego mieszkańców.