Tim Cook wściekły na pracowników - o co poszło?

Smartfony iPhone 13 - recenzje i opinie ekspertów. Jak wypadła nowość Apple?

O urządzeniach innych firm pojawia się sporo informacji jeszcze przed ich premierą. Przecieki trafiają do mediów z różnych stron. Czasem jeden z dostawców uchyli rąbka tajemnicy lub pracownik firmy powie nieco za dużo. Zdarza się też, że to samo przedsiębiorstwo wypuszcza informacje o swoim urządzeniu, by podgrzać atmosferę przed oficjalną premierą. Polityka Apple wygląda w tym przypadku zgoła inaczej. Amerykański producent smartfonów nie toleruje żadnych przecieków. Do tych i tak dochodzi. Wiele informacji o iPhonie 13 było znanych konsumentom jeszcze przed premierą urządzenia. Czarę goryczy przelało sprawozdanie z wewnętrznego spotkania Apple, które zostało udostępnione mediom. Pracownicy Apple, z Timem Cookiem na czele, są sfrustrowani takim obrotem spraw. CEO Apple dał upust swoim emocjom w liście do pracowników, który został udostępniony przez redakcję TheVerge.

"Piszę dziś, bo słyszałem, że jesteście niesamowicie sfrustrowani tym, że treści poruszone na wewnętrznym spotkaniu wyciekły do mediów. W dodatku stało się to po premierze nowego produktu, o którym większość informacji również trafiła wcześniej do mediów. Chcę byście wiedzieli, że podzielam tę frustrację. Chcę was zapewnić, że robimy wszystko, by ustalić kto jest źródłem przecieków. Jak wiecie, nie tolerujemy rozpowszechniania poufnych informacji, niezależnie od tego czy chodzi o nowy produkt, czy wewnętrzne spotkania. Wiemy, że przecieki pochodzą od małego grupy osób. Wiemy też, że takie osoby, które rozpowszechniają poufne informacje nie pasują tu". - Tim Cook pisze w wiadomości e-mail do swoich pracowników.

Apple od lat nie toleruje przecieków. Firma tłumaczy to tym, że błędne informacje mogą dojść do producentów akcesoriów, którzy w takim wypadku stworzą produkt niekompatybilny z urządzeniem. Ponadto, przecieki sprawiają, że ciężej jest zaskoczyć fanów podczas oficjalnych prezentacji. Według Apple, takie sytuacje szkodzą interesom klientów firmy.