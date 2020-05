​TikTok - Andrzej Duda i Wersow to nie jedyni, którzy z niego korzystają

Pojawił się na nim prezydent Andrzej Duda, kolejne marki i celebryci (Weronika Sowa, znana jako Wersow). Ale przede wszystkim to nadal platforma dla młodych i kreatywnych. Czym jest TikTok?

Zdjęcie TikTok stał się najbardziej popularnym, nowym serwisem społęcznościowym /123RF/PICSEL

Pomiędzy 23 a 29 marca serwis TikTok miał 770 tys. real userów wg. statystyk Megapanelu PBI. Dla porównania - Facebook miał 16 mln real userów. Serwis jest dostępny w 40 językach i zajmuje 300. miejsce na liście największych stron internetowych świata (wg. statystyk Alexa).



Moda na korzystanie z platformy społecznościowej wcześniej czy później mija. MySpace, Nasza Klasa, Google Plus, Tumblr - ich przysłowiowe "pięć minut" się skończyło. Wcześniej czy później - zawsze "przyjdzie nowe". Wszystko wskazuje na to, że właśnie tak się stało. Według analizy przeprowadzonej przez firmy Sensor, w październiku aplikacja serwisu o nazwie TikTok miała więcej pobrań w USA niż Facebook, Instagram, YouTube i Snapchat razem wzięte. TikTok ma już ponad 500 mln użytkowników i staje się coraz popularniejszy na całym świecie, również w Polsce.

TikTok - co to jest

W skrócie: TikTok umożliwia publikację 15-sekundowego materiału wideo, zazwyczaj połączonego z odpowiednio dobraną ścieżką dźwiękową. To fuzja Vine (niedziałająca już platforma twórców Twittera) ze Snapchatem (więcej informacji o Snapchatcie). Główną grupa wiekowa odbiorców Tik Toka ma od 13 do 20 lat. Najpopularniejsze filmiki - dzięki umiejętnemu montażowi - łączą obraz z dźwiękiem, aby w 15 sekundach przekazać krótką historię lub zabawną treść. Najwięksi twórcy - nazywanie TikTokerami - mają ponad 100 mln followersów (śledzących). Materiał można udostępnić w innych sieciach społecznościowych, "dać serduszko" lub skomentować.

TikTok powstał w 2016 roku w Chinach, za jego sukcesem stoi chiński gigant ByteDance, wart 75 mld dolarów, a od sierpnia tego roku - oficjalnie jedna z "najgorętszych" firm w Dolinie Krzemowej. Bo chociaż ByteDance jest chiński, ma swój oddział w Kalifornii, a w adresie kontaktowym do TikToka nie znajdziemy ani jednej wzmianki o pochodzeniu z Państwa Środka.

Ogromny wzrost liczby użytkowników jesienią 2018 roku można tłumaczyć zakrojoną na wielką skalę kampanią TikToka na Facebooku i YouTubie. Reklamy wystartowały we wrześniu, miesiąc zakończeniu fuzji TikToka z inną, bardzo podobną w założeniu aplikacją, Musical.ly. Grupa użytkowników w wieku 13 do 20 lat z chęcią wypróbuje nową platformę społecznościową, szczególnie że pozostali giganci muszą umieszczać na swoich platformach coraz więcej reklam i nieustannie modyfikować istniejące rozwiązania, co nie podoba się niektórym użytkownikom. Ich głos sprzeciwu to zazwyczaj pobranie innej aplikacji.

Zdjęcie TikTok jest najpopularniejszy na smartfonach / 123RF/PICSEL

TikTok -Zmiana kontroli rodzicielskiej



W kwietniu TikTok wzmocnił kontrolę rodzicielską. Wspomniana funkcja o nazwie Family Pairing umożliwia rodzicom wprowadzenie niemal dowolnych ograniczeń na kontach swoich pociech, bezpośrednio ze swojego telefonu. Powiązanie kont umożliwia m.in. wyłączanie bezpośrednich wiadomości, zmianę ustawień trybu ograniczonej zawartości, czy nawet wprowadzanie ograniczeń czasowych na samo korzystanie z aplikacji.

Aby sparować oba konta, należy zeskanować kod QR w sekcji ochrony rodzicielskiej na koncie swojego dziecka. Choć małoletni użytkownicy będą mogli w każdej chwili zrezygnować z tej funkcji, w trakcie próby odłączenia swojego konta, rodzice zostaną natychmiast poinformowani.

Zmiany te są bezpośrednim wynikiem niedawnych kontrowersji związanych z rzekomym naruszeniem przepisów dotyczących prywatności dzieci. TikTok umożliwiający założenie konta użytkownikom poniżej 13-roku życia był nawet zmuszony zapłacić Federalnej Komisji Handlu karę w wysokości 5,7 mln USD.