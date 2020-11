TestFlight w macOS już w przyszłym tygodniu?

Już 10 listopada odbędzie się wydarzenie Apple, podczas którego firma zaprezentuje swoje nowe urządzenia. Nieoficjalnie mówi się jednak, że wraz z produktami, technologiczny gigant udostępni także TestFlight do macOS.

Zdjęcie Komputery Mac /materiały prasowe

Amerykańska firma rozesłała oficjalne zaproszenie na konferencję, która odbędzie się 10 listopada. Najpewniej podczas wydarzenia zobaczymy procesory Apple Silicon, które będą zasilały nowe komputery z serii Mac. Tym samym Apple odejdzie od procesorów Intela, z którym to współpracuje już od 2005 roku.

Reklama

To jednak nie wszystko. Jak sugeruje twitterowy profil The Verifier, podczas wspomnianego wydarzenia, Apple może wreszcie wprowadzić TestFlight do urządzeń opartych na macOS

TestFlight to funkcja w systemie iOS, w której programiści mogą testować aplikacje w wersji beta i udostępniać je publicznie przed ich wydaniem. TestFlight był do tej pory dostępny wyłącznie na urządzeniach z systemem iOS, ale jeśli przeciek się potwierdzi, może to oznaczać rozszerzenie na macOS.

Bardzo możliwe, że podczas tej samej konferencji amerykańska firma zdecyduje się także pokazać teaser możliwości swoich okularów do rozszerzonej rzeczywistości. Nie jest to jednak pewna i potwierdzona informacja, bazuje ona na plotkach, które w ostatnich miesiącach trafiały do sieci.