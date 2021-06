Test Xiaomi Poco M3 Pro 5G

Sprawdzamy najnowszy, niedrogi smartfon z siecią 5G - model Poco M3 Pro 5G. Czy wsparcie dla sieci komórkowej nowej generacji i ciekawa - jak na tę półkę cenową - specyfikacja wystarczą, aby było warto zainteresować się tym modelem?

Na rynek trafia coraz więcej ciekawych i niedrogich smartfonów 5G. W sieci Plus na wyłączność znajdziemy model Poco M3 Pro 5G 64 GB w cenie 799 zł. Ten smartfon wyróżnia się pełnym wsparciem dla sieci 5G (2600 MHz TDD) oraz udanym stosunkiem możliwości do ceny. Tak to wygląda przynajmniej na papierze. A jak smartfon radzi sobie w praktyce? Sprawdźmy.

Wykonanie i wygląd

W pudełku, oprócz telefonu, znajdziemy ładowarkę, kabel USB-C i silikonowe etui. Sam telefon wykonano bardzo poprawnie, ekran pokryto Gorilla Glass 3, a ramka oraz plecyki pozostają plastikowe. Z tyłu znajdziemy sporej wielkości logo POCO. Tylna "zbiera" odciski palców, ale od czego mamy silikonowe etui? Sprzęt waży 190 g i ma wymiary 161.8 x 75.3 x 8.9 mm - telefon dobre leży w dłoni. Model jest dostępny w trzech kolorach: Yellow, Power Black i Cool Blue.

Producent nie zapomniał o wyjściu słuchawkowym, wsparciu dla kart microSD i obsłudze podwójnego tryb gotowości 5G (dual SIM 5G). Zaimplementowany głośnik oferuje jedynie dźwięk w trybie mono. Czytnik linii papilarnych umieszczono z prawej strony urządzenia, na przycisku on/off - działa bez zarzutów. Nie ma co liczyć na wsparcie dla stopnia ochrony IP.

Podsumowując, jak na reprezentowaną półkę cenową, Poco M3 Pro 5G wygląda dobrze.

Ekran

Ekran to istotny element testowanego telefonu. Mający 6,5 cala wyświetlacz IPS LCD może pochwalić się rozdzielczością 1080 na 2400 pikseli (ppi 405). Wyświetlacz ma częstotliwości odświeżania 90 Hz. Technologia DynamicSwitch umożliwia wyświetlaczowi automatyczne przełączanie między trybami 90 Hz, 60 Hz, 50 Hz i 30 Hz. Jak ekran sprawuje się "w boju"? Zaskakująco dobrze, jak na tę półkę cenową. Nominalna jasność 500 nitów w praktyce może okazać się za niska dla niektórych użytkowników w słoneczny dzień (kwestia subiektywna), ale poza tym mamy do czynienia z solidnym ekranem, oferującym udane oddanie kolorów, dobry kontrast i przyjemne kolory.

Specyfikacja, 5G i MIUI

Testowany model korzysta z procesora MediaTek Dimensity 700 5G i GPU Mali-G57 MC2. Dostępny na wyłączność u operatora Plus model ma 4 GB RAM i 64 GB wbudowanej pamięci ROM. Drugi dostępny w Polsce model ma 6GB RAM i 128 GB ROM (108 GB do dyspozycji użytkownika) - jak wypadł on w syntetycznym benchmarku?

Geekbench 5.0: pkt. 562 Single-Core, 1776 Multi-Core

Dla porównania

Xiaomi Redmi Note 10 Pro: Geekbench 5.0: 564 Single-Core, 1765 Multi-Core



Realme 8 5G: Geekbench 5.0: pkt. 571 Single-Core, 1774 Multi-Core

Realme 7 5G: Geekbench 5.0 568 pkt. Single-Core, 1779 pkt Multi-Core.

Dimensity 700 5G to procesor, który oferuje wystarczającą moc dla standardowego użytkownika. Codzienne korzystanie z telefonu i aplikacji nie budzi zastrzeżeń. Również mniej wymagające gry nie będą dla Poco problemem.

Podczas ponad trzytygodniowych testów korzystaliśmy z karty Plusa, smartfon regularnie łączył się z siecią 5G - nie zanotowaliśmy problemów z jakością sygnału i transmisji danych.

Również nakładka systemowa MIUI 12 sprawdziła się w praktyce bez zarzutów - MIUI ma swoich fanów i będą oni zadowoleni z implementacji nakładki Xiaomi. Tak zwany przeciętny użytkownik również powinien być zadowolony z możliwości oferowanych przez MIUI 12.

Aparat i jakość zdjęć

Telefon ma zestaw trzech obiektywów - główna matryca oferuje rozdzielczość 48 MP (f/1.8, 26mm, 0.8µm), pozostałe obiektywy makro o rozdzielczość 2 MP i czujniki głębi 2 MP (każdy z f/2.4). Nakładka MIUI oznacza pojawienie się takich trybów jak: nocny, wideo poklatkowe i zdjęcia seryjne. Aparat, co bardzo ciekawe, jak na tę półkę cenową i specyfikację, radzi sobie zaskakująco dobrze - w dzień można liczyć na udane fotografie bez większych przekłamań (raz jeszcze, jak na tę półkę cenową). Aparat oferuje zoom cyfrowy x10, ale wszystko powyżej x5 nie jest warte uwagi. Tryb nocny? Po raz kolejny, jak na tę półkę cenową, oferowana jakość jest dobra.

Kilka przykładowych zdjęć:

Xiaomi Poco M3 Pro 5G - zdjęcia wykonane smartfonem 1 / 11 Xiaomi Poco M3 Pro 5G - zdjęcia wykonane głównym aparatem

Aparat z przodu ma 8 MP (f/2.0) i - podobnie jak główna "soczewka" - jest to udana konstrukcja. W przypadku jakości oferowanej rejestracji materiałów wideo już nie jest tak różowo - możemy mówić o bardzo podstawowym zestawie: Full HD w 30 klatkach lub 720p również w 30 klatkach, nic ponadto.

Bateria

Smartfon jest zasilany przez baterię o pojemności 5000 mAh. Opisywany model Poco obsługuje ładowanie 18W. Pełne ładowanie telefonu zajmuje około 120 minut, a 30 minut daje około 30 proc. baterii. Bateria, za sprawą optymalizacji zużycia energii, radzi sobie naprawdę dobrze - cały dzień pracy to nie problem, podobnie jak 24 godziny standardowego użytkowania. Nawet jeśli telefon dodatkowo służy nam za mobilny hotspot, bateria radzi sobie bardzo dobrze.

Podsumowanie

Xiaomi Poco M3 Pro 5G to jeden z najlepszych smartfonów 5G za nieduże pieniądze. Telefon ma kilka mocnych cech w kluczowych dla użytkowników aspektach. Jeśli szukamy niedrogiego telefonu, to będzie dobry wybór.

Plusy dobry stosunek jakości do ceny

udany ekran

niezły aparat, jak na tę półkę cenową

doskonały czas pracy na baterii Minusy mało opcji jakości kręconego wideo

obudowa ”łapie” odcisk palców

Cena:



Xiaomi Poco M3 Pro 5G 64 GB jest dostępny w sieci Plus za ok. 799 zł. Dodatkowo w ramach promocji kupujący otrzymuje zegarek Xiaomi Mi Watch Lite w prezencie za 1 zł.