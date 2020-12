​Test oczyszczacza powietrza Samsung AX40R3030WM/EU

Dzisiaj oczyszczacz powietrza to niezbędny sprzęt w każdym domu. W jaki model zainwestować, by nie przepłacić? Dobrą propozycją będzie Samsung AX40R3030WM/EU.

Jakość powietrza ma niebagatelne znaczenie. Zwłaszcza teraz, gdy więcej czasu spędzamy w domach, a smog w mieście nie odpuszcza. Dlatego właśnie dobrze zaopatrzyć się w stylowy, wydajny i tani oczyszczacz powietrza. Właśnie takim jest Samsung AX40R3030WM/EU. Czy warto w niego zainwestować? Sprawdźcie w naszym teście.

Wygląd i jakość wykonania

Reklama

Samsung AX40R3030WM/EU to oczyszczacz przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o powierzchni do 40 m2. Design urządzenia jest nowoczesny (w 2017 r. otrzymał nagrodę IF Design Award), a sama obudowa biała. Oczyszczacz wygląda bardzo ładnie i powinien pasować do każdej aranżacji wnętrza. Co ważne, waży nieco ponad 9 kg i ma specjalny uchwyt ułatwiający przenoszenie.



Zdjęcie Samsung AX40R3030WM/EU / INTERIA.PL

Integralną częścią oczyszczacza jest 4-kolorowy wskaźnik jakości powietrza na górnym panelu sterującym. Kolor czerwony oznacza powietrze o złej jakości (poziom PM10 powyżej 150 µg/m3), przez kolor żółty i średnią jakość (81~150 µg/m3). Dobra jakość powietrza to kolor zielony (poziom PM10 31~80 µg/m3), a bardzo dobra to barwa niebieska (0~30 µg/m3). Czujniki gazu i pyłu (z boku urządzenia) monitorują jakość powietrza i automatycznie dostosowują prędkość działania wentylatorów (w trybie Auto).



Zdjęcie Samsung AX40R3030WM/EU / INTERIA.PL

Miłym dodatkiem jest Air Sensing Light, czyli specjalne podświetlenie (można wyłączyć) świecące na kolor jakości powietrza (czerwony, żółty, niebieski, zielony). Może ono spełniać funkcje lampki nocnej.



Oczyszczanie powietrza

Oczyszczacz Samsung AX40R3030WM/EU usuwa do 99,97 proc. zanieczyszczeń. Urządzenie jest wyposażone w trzy rodzaje filtrów. Filtr wstępny wyłapuje większe cząsteczki kurzu, filtr dezodoryzujący z aktywnym węglem usuwa szkodliwe gazy. Następnie niezwykle precyzyjny system filtracyjny HEPA usuwa do 99,97 proc. cząsteczek pyłu o wielkości 0,26 µg.



Zdjęcie Samsung AX40R3030WM/EU / INTERIA.PL

Przedni wlot powietrza oznacza, że nie trzeba przesuwać urządzenia, by wyczyścić lub zmienić filtry. Zmywalny filtr wstępny wymaga tylko okresowego czyszczenia. System filtracji HEPA typu "2 w 1", obejmujący filtr wyłapujący niezwykle drobne cząsteczki pyłu oraz filtr dezodoryzujący z aktywnym węglem, można łatwo wymienić.



Filtry poddano badaniom w Narodowym Instytucie Testowym w Korei Południowej, a ich żywotność określa się na ok. 12 miesięcy. Wskaźnik przypomni nam o konieczności wymiany filtra - wyliczany na podstawie historii pracy urządzenia w poszczególnych trybach i poziomach zanieczyszczeń. Szacowany roczny koszt filtrów wynosi 200 zł.



Zdjęcie Samsung AX40R3030WM/EU / INTERIA.PL

Oczyszczacz Samsunga może dysponuje pięcioma trybami pracy. Do wyboru mamy 3 prędkości wentylatora: niski, średni i wysoki. Ponadto jest tryb automatyczny i tryb nocny. Na pochwałę zasługuje ten ostatni, bo jest naprawdę cichy. Wyświetlacz zostaje wygaszony, a sam oczyszczacz pracuje z głośnością tylko 20 dB - nie przeszkadza podczas snu.



Podsumowanie

Zdjęcie Samsung AX40R3030WM/EU / INTERIA.PL

Samsung AX40R3030WM/EU to bardzo dobry oczyszczacz powietrza, który powinien pojawić się w każdym domu. To sprzęt, dzięki któremu będzie można odetchnąć pełną piersią. Zdecydowanie warto się nim zainteresować.

Samsung AX40R3030WM/EU został wyceniony na 1299 zł, ale obecnie można go kupić za mniej niż 1000 zł.