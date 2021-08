Tesla buduje humanoidalnego robota o wysokiej inteligencji

Wszystko wskazuje na to, że Tesla z producenta samochodów, niebawem stanie się także firmą tworzącą roboty. Wynika tak z informacji przekazanych przez samego Elona Muska podczas konferencji prasowej AI Day. Tesla Bot ma być superinteligentą i humanoidalną maszyną, która - co żartobliwie podkreślił miliarder - ma jednak być stosunkowo łatwa do obezwładnienia przez człowieka - tak na wypadek, gdyby chciała się kiedyś zbuntować.

Robot będzie działał na bazie sztucznej inteligencji, podobnej do tej zastosowanej obecnie w autopilocie samochodów Tesla. Jego głównym celem będzie pomoc oraz zastępstwo człowieka w przypadku trudnych lub niebezpiecznych prac. Przy tym wszystkim Bot ma poruszać się całkowicie samodzielnie, będąc w stanie wykrywać przeszkody oraz ustalać najlepszą trasę. Nie zabraknie także funkcji wykonywania prostych poleceń, wliczających np. zakup wybranych artykułów spożywczych.

Chociaż sam Tesla Bot jest obecnie w fazie wstępnego planowania, firma ma już solidną wizję tego, jak ma wyglądać. Na przedstawionych grafikach koncepcyjnych można zobaczyć jak bardzo "ludzka" jest koncepcja robota. Cały jej korpus ma zostać wykonany z lekkich materiałów, twarz będzie stanowić natomiast sporej wielkości ekran obsługujący wysoką rozdzielczość.

Pierwszy prototyp powinien powstać już w przyszłym roku.