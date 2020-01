​Ten kabel z łatwością zniszczy komputer z Linuxem w razie kradzieży

Jeden z inżynierów, Michael Altfield, zaprojektował kabel z interfejsem USB, który z łatwością może wyłączyć lub wyczyścić komputer z Linuxem w przypadku jego kradzieży.

Zdjęcie Kabel BusKill /materiały prasowe

Po podłączeniu kabla oznaczonego jako BusKill do laptopa z Linuxem, w razie szarpnięcia złodziej będzie musiał liczyć się z konsekwencjami. Odłączenie BusKill powoduje bowiem uruchomienie skryptu wykonującego serię zaprogramowanych operacji - od włączenia wygaszacza ekranu aż do wyczyszczenia urządzenia czy usunięcia niektórych folderów znajdujących się na dysku.

Kabel typu BusKill można zakupić w cenie od 20 do 45 dolarów - w zależności od jego konfiguracji oraz wytrzymałości poszczególnych elementów.

Podstawowe składowe konstrukcji, to pamięć flash USB, brelok z karabińczykiem do przymocowania kabla do paska oraz magnetyczny, odłączany adapter USB.

Zdjęcie BusKill. Fotografia autorstwa Michaela Altfielda / materiały prasowe