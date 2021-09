Działa i wygląda jak standardowy kabel typu Lightning, będąc tak naprawdę groźną bronią dla cyberprzestępców. Nowe urządzenie stworzone przez znanego badacza bezpieczeństwa o pseudonimie MG, potrafi rejestrować wszystko, co zostało wpisane na podłączonym do niego sprzęcie.

O nowym, złośliwym urządzeniu poinformował serwis Vice. Twórca groźnej broni już wcześniej wsławił się swoimi dokonaniami, prezentując podobne rozwiązanie w 2019 roku. Wtedy stworzył on specjalną wersję kabli do płyty głównej, która również pozwalała na bezprzewodowe przenoszenie zarejestrowanych danych. Nowe urządzenie posiada jednak interfejs złączy Lightning, wykorzystywanych w akcesoriach marki Apple.

Sprzęt działa na zasadzie ukrytego modułu w plastikowej powłoce kabla. To właśnie on samodzielnie tworzy hotspot Wi-Fi, z którym haker może połączyć się z własnego urządzenia. Do uruchomienia trybu przechwytującego działania na klawiaturze, cyberprzestępca może wykorzystać klasyczny interfejs w przeglądarce internetowej.

Dlaczego badacz bezpieczeństwa pokusił się o stworzenie takiego urządzenia? Jak sam twierdzi - chciał udowodnić, że to możliwe.