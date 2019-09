Zaobserwowane niedawno ocieplenie Oceanu Indyjskiego może wywołać zmiany w systemie atlantyckich prądów oceanicznych, które mają dominujący wkład w kształtowanie pogody na świecie. Oznacza to, że może zapanować chaos pogodowy. Najbardziej narażona na taki scenariusz okazuje się być Europa.

Zdjęcie Interakcje wywoływane przez Prąd Północnoatlantycki /Wikipedia

Atlantycka Południkowa Cyrkulacja Wymienna - AMOC - to system prądów morskich transportujących zimną wodę z Północnego Atlantyku daleko na południe, a ciepłą z tropików na północ. Istotną częścią tego procesu jest prąd zatokowy zwany Golfsztromem.

Przez tysiące lat cyrkulacja ta pozostawała bardzo stabilna i skutecznie rozprowadza ciepło po całej planecie, ale 15 lat temu wszystko się zmieniło, a prądy morskie osłabły. Stało się jasne, że może to mieć dramatyczne konsekwencje dla Europy.



Naukowcy z Instytutu Scripps oraz z Uniwersytetu Yale odkryli, że rosnące temperatury Oceanu Indyjskiego mogą wywołać efekt większego wyhamowywania prądów oceanicznych na Atlantyku. Ocieplenie na Oceanie Indyjskim generuje więcej opadów atmosferycznych, co z kolei przyciąga więcej powietrza z innych części świata, w tym z Atlantyku.



Im wyższy poziom opadów na Oceanie Indyjskim tym mniej będzie ich na Atlantyku i zwiększy to jego zasolenie. Słona woda, która zwykle jest transportowana na północ dzięki AMOC, stanie się zimniejsza znacznie szybciej i przez to szybciej zatonie, co nie pozostanie bez wpływu na cyrkulację.

Nie jest jasne, czy spowolnienie AMOC jest spowodowane wyłącznie globalnym ociepleniem, czy też następuje samodzielnie, jako krótkotrwała anomalia związana z naturalną zmiennością oceanu. Tym samym naukowcy przyznali, że nie wiedzą zbyt wiele o fizyce AMOC.



Jeśli jednak amerykańscy eksperci się nie mylą, grozi nam anomalia atlantyckich prądów oceanicznych. Zdaniem naukowców ostatnie spowolnienie Atlantyckiej Południkowej Cyrkulacji Wymiennej nastąpiło od 15 do 17 tysięcy lat temu. Ślady wskazują, że spowodowało to wtedy ostre zimy w Europie i lata z dużo większą ilością burz niż zwykle na skutek przemieszczenia się obszaru tropikalnych opadów.