Marka JVC - obecnie znajdująca się w rękach firmy Vestel - rozwija swoje portfolio w Europie i wprowadza na polski rynek najnowszą linię 4K Ultra HD z Android TV 9.0 oferującą w rozsądnej cenie technologie premium.

Zdjęcie LT-55VA3000 /materiały prasowe

Nowe linie telewizorów JVC VA8000 (w rozmiarach 43, 50, 55, 58, 65 cali) oraz VA3000 (w rozmiarach 43, 50, 55 cali) działają na najnowszej platformie systemu Android TV 9.0 (Pie). Menu pozwala szybko dodać ulubione aplikacje do głównego ekranu. Funkcja Play Now, dostępna z poziomu ekranu głównego, wspiera dostęp do najczęściej oglądanych treści multimedialnych: bez konieczności zagłębiania się w kolejne menu aplikacji.

Android TV 9.0 wyposażony jest w Asystenta Google. Możemy dzięki temu zadawać pytania, prosić o informacje, wyszukiwać głosowo miejsca czy niszową rozrywkę. I to wszystko bez użycia klawiatury. Wystarczy zadać pytanie do pilota, a Asystent Google odpowie wprost lub przekieruje na właściwą stronę z odpowiedziami oraz treściami video na YouTube.

Dzięki Google Play Store użytkownicy JVC na platformie Android TV otrzymują dostęp do bazy ponad 4000 aplikacji i gier, a wśród nich do najbardziej popularnych w Polsce serwisów streamingowych takich jak YouTube, Netflix, HBO GO. Przy tak szerokiej ofercie nieoceniona jest funkcja wyszukiwania głosowego. Google sam zamieni głos na tekst i wyszuka pożądany materiał.

O sile Android TV stanowi nie tylko łatwość obsługi. Nie mniej ważne dla użytkownika są poziom bezpieczeństwa i częste aktualizacje systemu dzięki którym właściciele telewizorów JVC TV nie zostaną z przestarzałym sprzętem. Nowe telewizory otrzymają aktualizację do trzech kolejnych wydań systemu firmowanego przez Google.

Nie bez znaczenia jest także standardowo obsługiwana technologia Chromecast. Niezależnie od tego czy chcemy szybko wyświetlić na dużym ekranie telewizora muzyczny klip ze smartfonu czy też prezentację z laptopa, z pomocą przychodzi właśnie to rozwiązanie. Bez czasochłonnej konfiguracji i podłączania kabli możemy powielić zawartość naszego ekranu i udostępnić obraz większej grupie widzów.

Zdjęcie LT-58VA8000 / materiały prasowe

Telewizor JVC LT-58VA8000 i LT-55VA3000 posiadają również wbudowane moduły Bluetooth, które pozwalają na bezprzewodową komunikację z innymi urządzenia domowej rozrywki takimi jak np. komputer, słuchawki czy amplituner kina domowego.

Modele LT-58VA8000 i LT-55VA3000 oferują dostęp do zaawansowanych rozwiązań niedostępnych z reguły w tej kategorii cenowej. Amatorzy kina domowego z pewnością docenią zastosowanie technologii Dolby Vision oraz HDR10 rodem ze studiów filmowych Hollywood, które zapewniają bogatszą i żywszą paletę kolorów odtwarzając obraz zgodnie z intencjami twórcy.

Efekty te wspiera technologia Micro Dimming, która dostosowuje poziom jasności diod LED do potrzeb obrazu telewizyjnego. Jest to jedna z ciekawszych technologii, która znacznie poprawia kontrast i rozpiętość tonalną obrazów w wymagających, dynamicznych scenach. Pozwala wyświetlać ciemniejszą czerń i jaśniejszą biel, dbając o optymalny kontrast i czystość obrazu. Dzięki temu na ekranie zobaczymy szczegóły i perfekcyjnie odwzorowane kolory.

Zdjęcie LT-58VA8000 / materiały prasowe

Telewizory JVC korzystają z systemu Dolby Audio stworzony na potrzeby profesjonalnych studiów dźwiękowych. Bezstratny transfer audio zapewnia format kodowania DTS HD.

Dostępność i cena

Pełne linie JVC VA8000 w rozmiarach 43, 50, 55, 58, 65 oraz VA3000 w rozmiarach 43, 50, 55 cali są już dostępne w Polsce w cenach:

LT-58VA8000 - 2 199 PLN

LT-55VA3000 - 1 899 PLN