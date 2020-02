Telewizory Panasonic na 2020 rok - Hollywood w domu

​"Hollywood w waszych domach" - takim hasłem Panasonic zapowiada światu nową linię telewizorów, która do sprzedaży trafi w pierwszej połowie 2020 r. Zaprezentowane nowości mają jednak szanse przypaść do gustu nie tylko kinomanom. Mieliśmy szansę przyjrzeć się im osobiście w miejscu niebywałym dla kina.

Reklama

"Nasze telewizory mają bardzo ważne zadanie: jak najwierniej odtwarzać każdy szczegół zarejestrowany przez kamery filmowe" - powiedział podczas prezentacji Paul Darch, główny menadżer segmentu TV na Europę w firmie Panasonic. Wagi tym słowom dodawał fakt, że padły one w Pinewood Studios, jednym z największych i najbardziej znaczących centrów produkcji filmowej na świecie.

Ostatnia trylogia "Gwiezdnych wojen", "Jurassic World: Upadłe królestwo", "Doktor Strange", "Spectre", "Avengers: Czas Ultrona" - to tylko kilka tytułów z ostatnich lat, które powstały w tym gigantycznym kompleksie położonym 30 kilometrów od Londynu. Trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce, gdzie można pokazać telewizory, które powstały z myślą o oglądaniu filmów na naprawdę "kinowym" poziomie.

Reklama

Podczas prezentacji pokazano nowe serie telewizorów OLED oraz 4K LCD. Już w tym miejscu warto zaznaczyć, że wszystkie z zaprezentowanych modeli - nawet te podstawowe - obsługują Dolby Vision i HDR10+ oraz dźwiękowy standard Dolby Atmos. Oficjele Panasonic przekonują, że nie chcą "skazywać" swoich klientów na wyłącznie jeden ekosystem kompatybilnych formatów.

OLED-y dla fanów kina

Najwięcej miejsca poświęcono tegorocznym flagowcom, czyli modelom OLED HZ2000, HZ1500 i HZ1000 o przekątnych 55 i 60 cali. Cała trójka może pochwalić się implementacją technologii Filmmaker Mode, Dolby Vision IQ i Intelligent Sensing.

Pierwsza z nich to specjalny tryb wyświetlania obrazu w jakości filmowej. Uruchamiany naciśnięciem jednego przycisku na pilocie automatycznie zmieni on ustawienia telewizora (częstotliwość odświeżania, format obrazu, kolor i kontrast, wyłączenie redukcji szumów i wyostrzania) na takie, które są zgodne ze sposobem wyświetlania filmów w kinach.

Zdjęcie Panasonic wie, jak robić dobre OLED-y. Dla japońskiej firmy telewizory OLED to ich swoistego rodzaju następca kultowym telewizorów plazmowych, z których słyną Panasonic / INTERIA.PL

Filmmaker Mode wspomagany jest przez Intellingent Sensing - autorskie rozwiązanie firmy Panasonic, dzięki któremu telewizor rozpoznaje warunki, w których oglądamy treści na jego ekranie. Nawet przy mocnym świetle dziennym lub sztucznym odpowiednio wyeksponuje szczegóły, które zobaczylibyśmy tylko w zaciemnionym pomieszczeniu. Dolby Vision IQ dodatkowo analizuje rodzaj wyświetlanej treści, by korekta parametrów obrazu była jeszcze dokładniejsza. Za przykład posłużyły transmisje sportowe, które wymagają zupełnie innych ustawień niż filmy. System ma zadbać o to, aby właściwe zmiany dokonywały się błyskawicznie i automatycznie - nawet podczas przełączania kanału lub po zapaleniu światła w pokoju.

Ciekawą funkcją dostępną w modelach HZ1500 i HZ1000 jest ruchoma podstawa umożliwiająca obracanie ekranu - w ograniczonym zakresie - w różne strony. To proste, ale bardzo pomocne rozwiązanie.

Filmowy dźwięk

Slogan "Hollywood w waszych domach" odnosi się nie tylko jakości obrazu, ale również dźwięku. W topowych modelach - HZ2000 i HZ1500 zastosowano układ 360 Soundscape Pro. Zrezygnowano z umieszczenia głośników wyłącznie w dolnej belce telewizora, by zamiast tego rozlokować je na całych "plecach" urządzenia. Głośniki typu upward-firing (skierowane ku górze) pomagają w "otuleniu" dźwiękiem całego pomieszczenia. W opracowaniu technologii zgodnej z wymaganiami Dolby Atmos pomogli inżynierowie należącej do Panasonica marki Technics. Efekt jest słyszalny, co mogliśmy sprawdzić podczas demonstracji, w czasie której porównano HZ2000 z jednym z zeszłorocznych modeli.

Zdjęcie Soundbar HTB600 / materiały prasowe

Pozostając przy wrażeniach, które docenią przede wszystkim nasze uszy - Panasonic zapowiedział również dwa modele soundbarów dla kinomaniaków. HTB600 to listwa z bezprzewodowym subwooferem obsługująca Dolby Atmos, z kolei HTB400 jest kompromisem między wymiarami urządzenia (wbudowane głośniki niskotonowe) i jakością oferowanego dźwięku. Oba modele nawiązują stylistyką do nowych serii telewizorów.

Nowe telewizory LCD

Zdjęcie HX9XX / INTERIA.PL

Kilka słów należy się również panelom 4K LCD. Najwyższy z tegorocznych modeli, HX940 (przekątne od 43 do 75 cali), dzieli z OLED-ami nowy procesor HCX Pro odpowiedzialny za wyświetlanie treści w 4K niezależnie od źródła. Na uwagę zasługuje również zastosowana technologia Local Dimming Pro regulująca podświetlenie i migawkę telewizora w czasie rzeczywistym w celu uzyskania jak najintensywniejszej czerni.

Zdjęcie TX-40HX800 / INTERIA.PL

Przypomnijmy, że wszystkie wszystkie z zapowiedzianych telewizorów 4K LCD - także bazowe modele HX900 i HX800 - obsługują całą gamę formatów HDR oraz Dolby Atmos.





My Home Screen 5.0

Niezależnie od oznaczenia nowe telewizory zaoferują użytkownikom odświeżone menu smart TV - My Home Screen 5.0. Jest szybsze i bardziej intuicyjne. Poza możliwością "przypinania" ulubionych aplikacji do ekranu głównego warto wspomnieć o poleceniach konkretnych filmów, seriali lub innych materiałów wideo nad ikonami wybranych programów. Kliknięcie na miniaturę takiej propozycji odtworzy ją natychmiastowo - bez konieczności szukania jej na ekranie głównym samej aplikacji. Rozwiązanie to działa na tę chwilę z Netfliksem i YouTube.

Ponadto, wszystkie modele będą obsługiwać serwisy XUMO i HbbTV oferujące strumieniowanie treści telewizyjnych, radiowych i internetowych. Co ciekawe, ich integracja będzie na tyle głęboka, że interesujące nas kanały wybierzemy za pomocą pilota - zupełnie jak w przypadku treści od standardowych nadawców.



Zdjęcie . / INTERIA.PL

Zaprezentowane nowości Panasonica możemy określić mianem kontrolowanej ewolucji. Japońscy inżynierowie skupili się dopieszczaniu opracowanych wcześniej technologii i automatyzacji procesów. Zmianom nadany wspólny mianownik - oglądane w domu treści mają wyglądać tak, jak życzyliby sobie tego ich twórcy. I to za naciśnięciem jednego przycisku.

Telewizory marki Panasonic na 2020 rok - prezentacja w Pinewood Studios 1 10 Opis Autor zdjęcia: Źródło: INTERIA.PL 10



Ceny oraz dokładne daty premier poszczególnych modeli nie zostały jeszcze ujawnione.