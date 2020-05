Telewizor do PlayStation 5 i Xbox Series X - HDMI 2.1 i inne rozwiązania

Jesienią - jeśli nic nie stanie na przeszkodzie - na rynku zadebiutują konsole nowej generacji PlayStation 5 i Xbox Series X. Aby w pełni wykorzystać ich potencjał, potrzebny będzie odpowiedni telewizor. Co, oprócz HDMI 2.1, powinien mieć telewizor do konsoli PS5 i nowego Xboxa?

Telewizor pod PlayStation 5 i Xbox Series X - HDMI 2.1 będzie jednym z kluczowym elementów

Telewizory QLED zyskały złącze HDMI 2.1 (za wyjątkiem serii Q60T). Interfejs HDMI 2.1 będzie kluczowy w przypadku PlayStation 5 i Xbox Series X, umożliwiając osiągnąć rozdzielczość 4K w 120 klatkach na sekundę w grach nowej generacji. Oznacza to jeszcze większą płynność obrazu w grach. Złącze jest dostępne w tegorocznych modelach QLED 2020 o przekątnej ekranu 55 cali i więcej. Telewizory LG OLED z górnej półki również są wyposażone w port HDMI 2.1. TCL planuje wprowadzić tego typu modele jesienią.

W tym roku telewizory QLED (QLED Q95T, Q90T, Q80T i Q70T) otrzymają Real Game Enhancer+, czyli ulepszoną funkcję znaną z poprzedniej generacji produktów, która poprawia jakość obrazu w grach.

Dynamiczny Korektorem Czerni zapewnia lepszą widoczność w ciemnych scenach, a Freesync eliminuje efekt "urywanych" rozgrywek - twierdzi producent.

Real Game Enhancer+

Trzecim ważnym elementem jest Game Multi-View, która pozwala otworzyć na części ekranie dodatkowe okno, gdzie podczas trudnego fragmentu gry można wyświetlić instrukcje innych graczy, dostępne np. na YouTube. To rozwiązanie pomoże nie tylko pokonać chwilowe przeszkody, ale także doskonalić swoje gamingowe umiejętności. Funkcja dostępna jest zarówno w tegorocznych telewizorach QLED oraz modelach Crystal UHD, takich jak TU8500.

Zarówno w serii QLED 2020, jak wybranych modelach Crystal UHD znajdziemy m.in. Automatyczny Tryb Gry, system poprawy płynności Game Motion Plus (Nie dotyczy modelu TU7100) oraz niskie wartości input lag.



Input lag - co to jest?

Oprócz jakości obrazu najważniejszym czynnikiem, na który powinny zwracać uwagę osoby kupujące telewizor do grania na konsoli jest "input lag". Jest to czas, jaki upływa od podania informacji o tym, co ma się wyświetlić na ekranie telewizora, aż do momentu, gdy faktycznie treść pojawi się na ekranie. Input lag" ma istotny wpływ na wydłużenie czasu upływającego od akcji wykonanej na kontrolerach przez użytkownika (np. ruch gałką lub naciśniecie klawisza kontrolera) do wyświetlenia odpowiedniego stanu na ekranie.



Tryb Gra - co to jest?

Specjalnie stworzony z myślą o najnowszych konsolach. Telewizor samemu rozpozna, jaką konsolę do niego podłączyliśmy, momentalnie dobierając odpowiednie ustawienia.

Zdjęcie . / materiały prasowe

Game Motion Plus - co to jest?

Składają się na niego dwie opcje - Pierwszą pozostaje "Redukcja drgań", czyli podniesienie płynności gier mających około 30 klatek na sekundę. Drugą - "Redukcja ostrości", znajdzie ona zastosowanie w grach mających ponad 60 klatek. Co dają te opcje? Coś, co można określić "iluzją" większej liczby klatek animacji niż oferuje nam sama gra. Ogrywany tytuł zwyczajnie wygląda na płynniejszy.