Telegram chce wprowadzić grupowe rozmowy

Darmowy komunikator internetowy Telegram postanowił dołączyć do walki o użytkowników. Firma ogłosiła, że planuje wprowadzić bezpieczne połączenia grupowe.

Zdjęcie Aplikacja Telegram /123RF/PICSEL

Szalejąca epidemia koronawirusa wymusiła zwiększoną potrzebę na komunikatory internetowe, oferujące bezpieczne połączenia wideo pomiędzy użytkownikami. O swoje miejsce w tym zestawieniu postanowiła walczyć aplikacja Telegram.

Telegram to darmowy, bazujący na chmurze komunikator internetowy, za którego pomocą można wysyłać wiadomości, zdjęcia, filmy, naklejki, nagrania oraz różnego rodzaju pliki. Do powyższych funkcji ma od teraz dołączyć także możliwość prowadzenia grupowej wideokonferencji.

To co ma wyróżniać te funkcję to przede wszystkim jej bezpieczeństwo. Twórcy zapewniają, że to właśnie na tym aspekcie chcą skupić się najbardziej i obiecują, że będzie ona łączyć ochronę naszej prywatności z dużą użytecznością.