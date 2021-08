Technologiczny gigant otwiera biura tylko dla zaszczepionych

Microsoft już dwukrotnie przekładał powrót do pracy biurowej. Placówki firmy początkowo miały być gotowe na przyjęcie pracowników jeszcze w lipcu tego roku. Obecnie mówi się o październiku i to tylko w przypadku spełniania istotnego warunku. Mowa oczywiście o zaszczepieniu.

Microsoft ogłosił, że będzie wymagał od wszystkich pracowników pełnego zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Fakt ten będzie konieczny w przypadku chęci powrotu do klasycznego trybu pracy. Co więcej, firma będzie wymagać dowodu szczepienia nie tylko od pracowników, ale także dostawców i wszystkich gości wchodzących do budynków na terenie USA.

Reklama

Gigant potwierdził , że jest w trakcie opracowania specjalnych zasad, dla osób, które z przyczyn medycznych nie mogą otrzymać szczepionki. Również pracownicy opiekujący się osobami z obniżoną odpornością lub posiadający dzieci zbyt małe, na przyjęcie szczepienia, będą mogli liczyć na dłuższą pracę z domu.

Jest to bez wątpienia dobra i rozsądna decyzja. Jakiś czas temu obowiązek szczepień dla pracowników administracji federalnej ogłosił prezydent Joe Biden. W jego ślad poszło wiele firm i instytucji na terenie USA.