Tak wynika z badania firmy Kneron, która przeprowadziła testy na kilku portach lotniczych. Jak się okazuje, przy użyciu najprostszej maski wykonanej w technologii druku 3D, udało się ominąć większość systemów bezpieczeństwa bazujących na technologii jej rozpoznania. Co więcej, do oszukania takich samych systemów przy bramkach bezpieczeństwa prowadzących do terminali wystarczyło samo zdjęcie twarzy, wykonanie na smartfonie.

Według dyrektora firmy Kneron, eksperyment ten pokazał niedoskonałość tego rodzaju zabezpieczeń, a przy tym zagrożenie dla prywatności użytkowników. Co ciekawe chociaż istnieje już technologia skutecznie broniącą się przed tego rodzaju oszustwami, to jednak firmy niechętnie chcą płacić za jej instalowanie.