Jak donoszą użytkownicy smartfonów Google Pixel, po jednej z nowszych aktualizacji urządzeń, zniknęła możliwość oglądania materiałów w jakości HD z takich serwisów jak Netflix oraz Amazon Prime.

Wszystko wskazuje, że problem dotyczy technologii zabezpieczającej Widevine DRM. Jest to usługa należąca do Google, zaprojektowana w celu zapewnienia rozwiązań szyfrujących oraz i systemów bezpieczeństwa sprzętowego w przypadku dystrybucji treści wideo na urządzenia konsumenckie. Rozwiązanie to jest przydatne w przypadku serwisów sVOD, ponieważ uniemożliwia dostęp do treści nieautoryzowanym użytkownikom.

Prawdopodobnie wspomniana aktualizacja smartfonów, zmieniła poziom zabezpieczeń z L1 do L3, co skutkowało obniżeniem możliwości urządzenia, a tym samym zablokowaniu przesyłania strumieniowego treści w jakości HD i HDR.

Osoby, które kontaktują się z pomocą techniczną Google, są proszone o oficjalne zgłoszenie błędu. Samo Google poinformowało także, że jest świadome problemu i pracuje nad jego rozwiązaniem.

