Netflix od kilku miesięcy wykorzystuje mobilny plan, który zakłada tańszy abonament ograniczając użytkowników do oglądania wideo za pomocą. Firma może rozszerzyć swój plan na inne, światowe rynki.

Zdjęcie Netflix wprowadzi swój tańszy, mobilny plan do krajów takich jak Polska. Nasz rynek wydaje się doskonałym miejscem na takie przedsięwzięcia /123RF/PICSEL

Netflix wprowadził w 2019 roku mobilny plan dla Indii - zakłada on tańszy, miesięczny abonament, ale ogranicza widzów do oglądania materiałów przy pomocy smartfona. Okazuje się, iż firma może wprowadzić to rozwiązanie także na inne rynki. W Indiach miesięczny abonament na Netflixa dla smartfonów kosztuje równowartość niecałych 3 dolarów.

Niestety Netflix nie podzielił się liczbą widzów, którzy korzystają z tego rozwiązania. Reed Hastings, dyrektor generalny serwisu streamingowego powiedział, iż jego firma będzie dalej badała rozwiązania z zakresu abonamentów dla urządzeń mobilnych. Analitycy typują, że Netflix tym samym rozszerzy swoją ofertę na inne kraje.

Na ten moment nie wiadomo jednak, które państwa miałyby z niej skorzystać.