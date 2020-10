Tak wygląda kichanie w zwolnionym tempie

Slow Mo Guys – popularni youtuberzy stworzyli film, w którym pokazują, jak dokładnie wygląda kichanie w zwolnionym tempie.

Zdjęcie Kichanie w zwolnionym tempie uchwycone na wideo / fot. zrzut z YT /materiał zewnętrzny

Zespół youtuberów postanowił stworzyć materiał wideo, w którym pokazuje, jak dokładnie wygląda kichanie w zwolnionym tempie. Wideo przyciągnęło uwagę Anthony’ego Fauciego - dyrektora National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Choć sam materiał wygląda niepokojąco, to może pokazać, jak łatwo rozprzestrzenia się nowy koronawirus.

Youtuberzy wykorzystali ostre podświetlenie ust i nosa, aby pokazać, jak dokładnie wygląda kichanie i jak daleko są w stanie polecieć cząsteczki z potencjalnym wirusem. Maski noszone przez użytkowników zapobiegają tego typu sytuacjom, znacznie ograniczając narażenie się na kontakt z COVID 19.

Fauci zwrócił uwagę, iż ludzie myślą, że zarażenie koronawirusem odbywa się tylko i wyłącznie w przypadku kaszlenia lub kichania. Nie biorą oni pod uwagę, iż nawet podczas mówienia głośno, z ust użytkownika wydobywają się cząsteczki, które mogą pozostać w powietrzu przez określony czas.

Wideo Slow Motion Sneeze in 4K - The Slow Mo Guys with Dr Anthony Fauci

Wideo nagrane przez The Slow Mo Guys idealnie pokazuje, jak bardzo trzeba uważać w związku z trwającą pandemią oraz ograniczać sytuacje mogące prowadzić do zarażenia.