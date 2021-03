Tajemnica ”lewitującego tankowca” rozwiązana

Zagadkowe zdjęcie wykonane u wybrzeży Kornwalii wzbudziło ogromne zainteresowanie w itnernecie. Jak się okazuje – jest ono wynikiem wyjątkowej iluzji optycznej.

Reklama

Zdjęcie "Lewitujący statek" - jaka jest historia za tym zdjęciem? Fot. Instagram /materiał zewnętrzny

Na oficjalnym Instagramie sieci telewizyjnej BBC News, pojawiło się tajemnicze zdjęcie wykonane przez niejakiego Davida Morrisa. Ukazywało ono dosłownie lewitujący statek sporych rozmiarów. Jednostka, prawdopodobnie tankowiec, sprawiała wrażenie unoszonej ponad taflą wody. Jak można się domyślać, zjawisko wywołało spore poruszenie w internecie, a nawet sam autor fotografii stwierdził, że był prawdziwie "oszołomiony" po jego zobaczeniu.

Instagram Post

Reklama

Na szczęście nie trzeba było długo czekać na wyjaśnienie zagadki. Meteorolog z BBC, David Braine uspokoił, że nie jest to działanie sił paranormalnych, a stosunkowo rzadka iluzja optyczna spowodowana zjawiskiem inwersji termicznej.

Wspomniane zjawisko zwane "mirażem doskonałym" pojawia się w sytuacji, kiedy powietrze znajdujące się bliżej powierzchni ziemi jest zimniejsze niż to wyżej. Odwrotność ta, połączona z wysoką wilgocią i kondensacją ma wpływ na odległość widzenia, ponieważ sprzyja zatrzymywaniu zanieczyszczeń powietrza przy powierzchni ziemi. Umożliwia to dalekie obserwacje, niekiedy pozwalając zobaczyć obiekty znajdujące się poza widoczną linią horyzontu. Tak zadziwiające efekty wizualne, były opisywane już wiele lat tam temu, przez żeglarzy, a do dziś stanowią prawdziwą gratkę dla fotografów na całym świecie.

Choć iluzje tego rodzaju zachodzą z reguły w rejonach arktycznych, można je wypatrzyć także w innych częściach świata. Najczęściej pojawiają się w górach, lub zimową porą na wybrzeżach - tak jak to miało miejsce w Kornwalii.