Sztuczna inteligencja po raz kolejny pomocą w walce z nowotworami

Google opracowało projekt LYNA, który posiada 99-procentową skuteczność w wykrywaniu raka piersi u kobiet. Algorytmy są w stanie także zwrócić uwagę na inne kwestie zdrowotne.

Zdjęcie Sztuczna inteligencja od Google pomoże wykryć pewien typ raka /123RF/PICSEL

Amerykański gigant po raz kolejny dostarcza dowodów na to, iż sztuczna inteligencja może być wykorzystana do walki z nowotworami. Projekt LYNA to specjalne narzędzie, które jest w stanie wykryć raka piersi niemalże z 99-procentową skutecznością. Co ciekawe, algorytmy zaprojektowane przez Google potrafią również śledzić zmiany w ciele pacjenta oraz zauważyć nieprawidłowości powiązane z możliwymi przerzutami.

Reklama

Póki co projekt LYNA nie będzie wdrażany na szeroką skalę, jednak spotkał się on z pozytywnymi opiniami lekarzy oraz naukowców, którzy wykorzystali go do badania pacjentów.

Algorytmy sztucznej inteligencji nie tylko przyspieszyłyby same badania, ale również mogłyby przyczynić się do zmniejszenia kolejek u specjalistów - wszystko to poprzez zautomatyzowanie niektórych procesów.

W ciągu najbliższych miesięcy Google będzie zapewne informowało, jak dokładnie wyglądają postępy nad wspomnianym projektem.