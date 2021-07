Szklany głośnik Sony, który może świecić

Przenośny głośnik LSPX-S3 to innowacyjne urządzenie łączące technologię Advanced Vertical Drive z trzema siłownikami połączonymi ze szkłem organicznym. Wprawiają one szkło w wibrację, zmieniając je w jednostkę wysokotonową, emitującą dźwięk we wszystkie strony.

Elementami głośnika LSPX-S3 są 46-milimetrowy przetwornik średniotonowy, który zapewnia zrównoważony środek pasma, oraz membrana bierna wzmacniająca niskie dźwięki. Aby dodać więcej basu, można włączyć tryb "Bass Boost" w aplikacji Sony Music Center. Głośnik LSPX-S3 współpracuje z urządzeniami z łączem Bluetooth, a dzięki technologii LDAC zapewnia wysoką jakość przesyłanego dźwięku. Co więcej - dwa szklane głośniki można połączyć w parę stereo, w której każde z urządzeń pozwala odtwarzać lewy lub prawy kanał dźwięku.

Jakby tego było, głośnik Sony może także posłużyć jako nastrojowa lampka nocna. Urządzenie umożliwia włączenie trybu płomienia świecy. Głośnik emituje wtedy łagodne światło — jasne do ogólnego użytku lub delikatne na wieczorny relaks. Można nawet zsynchronizować pulsowanie światła z rytmem muzyki. Użytkownik głośnika LSPX-S3 ma do wyboru cztery tryby świecenia i 32 poziomy jasności. Aby dostosować jasność do nastroju i sytuacji, wystarczy przesunąć palcem po czujniku dotykowym.

Głośnik LSPX-S3 jest mały i kompaktowy. Ma akumulator na 8 godzin odtwarzania i funkcję ładowania przez port USB Type-C. Produkt trafi do sprzedaży w sierpniu 2021 r.

