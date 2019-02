Policjanci z Komendy Powiatowej w Turku w styczniu zatrzymali sześciu mieszkańców tej miejscowości, którzy udostępniali piracko sygnał telewizyjny swoim klientom. Przy okazji do ujawniono ponad 600 osób korzystających z nielegalnie udostępnianej telewizji płatnej (cardsharing). Sprawa jest rozwojowa, a prokuratura w Koninie przypuszcza, że takich osób może być więcej. To ostrzeżenie dla korzystających z takich usług, że to nie zawsze się opłaca.

Zdjęcie Cardsharing to nadal bardzo popularna - również w Polsce - forma telewizyjnego piractwa /123RF/PICSEL

W konińskiej prokuraturze odbyła się coroczna konferencja prasowa, która dotyczyła m.in. sprawy piractwa telewizyjnego w Turku. Okazało się, że od jakiegoś czasu w Turku spadała sprzedaż usług dwóch płatnych platform - Cyfrowego Polsatu i nc+. W końcu policjanci z Turku zatrzymali 6 osób, które drogą elektroniczną świadczyły pirackie usługi.

- Oskarżeni wykupywali u operatorów najdroższe pakiety kanałów telewizyjnych, wraz z dekoderem i anteną satelitarną, a następnie przerabiali inne dekodery, przekazywali je klientom. Za ich pośrednictwem za 30 zł miesięcznie przesyłali im kod dostępu. Tym sposobem odbiorca dysponował wszelkimi kanałami danej platformy - powiedział prokurator Kasprzak.



Do tego czasu ujawniono już ponad 600 odbiorców



- Nie znamy dokładniej liczby osób korzystających z przestępczego procederu. Zatrzymanym nadawcom nielegalnego sygnału postawiona zarzuty z artykułu 6 ustawy, o której mowa. Kara przewidziana za ten czyn to 3 lata pozbawienia wolności. Wobec mężczyzn zastosowano środki zapobiegawcze wolnościowe, w postaci zabezpieczenia mienia na poczet grożących kar - grzywny, bądź wyrównania szkody wyrządzonej operatorom - wyjaśniał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koninie.

Nad sprawą wspólnie pracowała Prokuratura Rejonowa w Turku, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Turku, a także policjanci z wydziału do spraw zwalczania cyberprzestępczości w Poznaniu. Praca operacyjna potwierdziła tylko fakty, m.in. spadek sprzedaż u operatorów płatnych platform w Turku.

Nielegalna działalność sześciu piratów, których zatrzymała policja, polegała na zakupie u operatorów platform satelitarnych pełnych pakietów kanałów (o wartości około 200 zł za jeden). Następnie wykorzystywano karty i dekodery tak, aby dzięki cardsharingowi, udostępniać chętnym klientom nielegalną usługę za 30 zł/mies. Nabywca pirackiej usługi musiał tylko kupić własny odbiornik satelitarny, który otrzymywał zdalnie "kod dostępu" i w ten sposób klienci pirackiej sieci mogli oglądać wszystkie kanały platform.