Szef znanej firmy: Giganci utrudniają naprawy sprzętu

Popsuty laptop - pierwsze znaki ostrzegawcze

Kyle Wiens, pełniący funkcję dyrektora w znanej firmie iFixit, odpowiedzialnej za m.in. kompleksowe naprawy elektroniki, zwrócił uwagę na problemy dotyczące coraz mocniej ograniczanych praw użytkowników w kwestiach naprawy zakupionych urządzeń. Sprawa dotyczy zwłaszcza utrudniania pracy nieoficjalnym serwisom.

Podczas niedawnego przemówienia przed krajowymi radami ds. produktywności, posłużył się on przykładami firm, które ograniczają zdolność do kupowania części, a tym samym utrudniają konsumentom prawo do naprawy.

W swojej wypowiedzi posłużył się on przykładem niemieckiej firmy Varta, która sprzedaje swoje akumulatory wielu firmom - m.in. Samsungowi. Jeśli jednak jako posiadacz sprzętu koreańskiego producenta, udamy się bezpośrednio do Varty w celu zakupienia części, firma nie będzie mogła nam niczego sprzedać - twierdzi szef iFixit. Kyle Wiens zwraca także uwagę, że podobne działania propaguje amerykańska firma Apple. Co więcej - posiada ona obecnie magazyny pełne części zamiennych i zamiast sprzedawać je na rynku, płaci firmom recyklingowym za ich niszczenie.

Dyrektor iFixit odniósł się także kwestii projektowania urządzeń, tak by nie dało się ich w żaden sposób naprawić. Tutaj jako przykład posłużył się laptopem Microsoft Surface, który w rankingu "łatwości naprawy" otrzymał historyczne 0 punktów na 10. Urządzenie to ma bowiem wklejoną baterię i aby dostać się do jego podzespołów, trzeba właściwie zniszczyć cały sprzęt.

W trakcie przemówienia, wielokrotnie wspominano także o wprowadzeniu większych możliwości naprawy sprzętu elektronicznego przez konsumentów. Równie ważnym czynnikiem jest stosowne etykietowanie produktów.