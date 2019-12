Użytkownicy odkryli jak wdrożyć w oprogramowaniu rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń. Tym samym ominięto ograniczenia Microsoftu.

Zdjęcie Windows 7 /AFP

Społeczność My Digital Life znalazła sposób na to, aby ominąć ograniczenia Microsoftu. Tym samym każdy może zainstalować rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows 7 - nawet mimo braku uiszczenia odpowiedniej opłaty. Oficjalna data zakończenia wsparcia dla systemu Windows 7 to 14 stycznia 2020 roku.

Reklama

W ramach płatnej usługi aktualizacji Microsoft ma dostarczać do użytkowników i firm dodatkowe aktualizacje zabezpieczeń do 2023 roku.

Za pojedynczą stację roboczą trzeba zapłacić od 25 do 200 dolarów.