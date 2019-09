Świat bez tlenu

Tlen - co by się stało, gdyby nieoczekiwanie zniknął bez śladu? Nauce nie jest znany żaden scenariusz, w którym na naszej planecie miałoby nagle zabraknąć tlenu. Po co więc trudzić umysł? Chcemy pokazać, że tlen ma dla człowieka, jego środowiska i cywilizacji większe znaczenie, niż nam się wydaje. Bez niego nic nie byłoby już takie samo. Zainicjowana zostałaby niszczycielska reakcja łańcuchowa, w której niemal jednocześnie działyby się rzeczy sprzeczne i zaskakujące. Część z nich przedstawiamy na kolejnych stronach. Ostrzegamy, to opowieść rodem z najbardziej przerażającego filmu katastroficznego wszech czasów...

Zdjęcie . /123RF/PICSEL

Setki milionów ludzi z oparzeniami

Nie ma ucieczki. Jeszcze przed chwilą wszystko było tak jak zwykle: ludzie siedzieli przy kawiarnianych stolikach, odbierali dzieci ze szkoły, robili zakupy, przechadzali się po ulicach. Nagle skóra - największy narząd organizmu człowieka - odmawia posłuszeństwa. Pojawiają się na niej zaczerwienienia, tworzą się bolesne pęcherze oparzeniowe. Wielu pewnie nawet nie zdążyło tego zauważyć, ponieważ... chwilę wcześniej wyzionęło ducha wskutek udaru cieplnego. Co się stało? Z atmosfery naszej planety zniknęły cząsteczki ozonu, składające się z trzech atomów tlenu. Ozon powstał od 750 do 400 milionów lat temu i stanowi osłonę Ziemi przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV). Dzisiaj, tak samo jak dawniej, odgrywa decydującą rolę w procesie rozwoju życia na Błękitnej Planecie. W konsekwencji zniknięcia ozonu promienie słoneczne docierałyby do nas nieprzefiltrowane. - Przez silne promieniowanie UV temperatura na Ziemi znacznie by wzrosła - wyjaśnia amerykański naukowiec Jeffrey Kargel.