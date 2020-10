​Surface Laptop Go trafił do Polski

Ruszyła sprzedaż laptopa ​Surface Laptop Go w Polsce. Urządzenie jest dostępne w kolorze platynowym, z procesorem Intel Core i5 dziesiątej generacji występuje w dwóch konfiguracjach: 8 GB RAM i 128 GB lub 256 GB. przestrzeni dyskowej

Zdjęcie ​Surface Laptop Go /materiały prasowe

Surface Laptop Go ma zapewnić równowagę pomiędzy stylem, wydajnością oraz żywotnością baterii w najlżejszym i najtańszym jak dotąd laptopie z linii Surface. Laptop Go ma 12,4-calowy ekran dotykowy PixelSense, duży gładzik i pełnowymiarową klawiaturę ze skokiem klawisza 1,3 mm dla precyzyjnego i wygodnego pisania.

Konstrukcja jest dostępna w trzech metalowych wykończeniach - Ice Blue, Sandstone i Platinum. Komputer gwarantuje szybkie i bezpieczne logowanie do systemu za pomocą czytnika linii papilarnych, znajdującego się w przycisku zasilania. Urządzenie napędza procesor Intel® Core™ i5 10. generacji w dwóch konfiguracjach - 8 GB pamięci RAM ze 128 lub 256 GB pamięci na dane. Każda z dostępnych konfiguracji jest zoptymalizowana pod kątem wydajności i żywotności baterii. Wszystkie wersje Surface Laptop Go w pełni wykorzystują możliwości narzędzi Microsoft 365. Producent mówi o nawet 13 godzinach pracy na baterii



Surface Laptop Go posiada wbudowaną kamerę HD 720p i mikrofony studyjne. Wśród portów nie zabrakło wejść USB A i USB C, gniazda audio oraz złącza Surface Connect.

Laptop Go w platynowej wersji kolorystycznej i konfiguracji z procesorem Intel Core i5 10. Generacji, 8/128 GB kosztuje 3699 zł.