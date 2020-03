Surface Go 2 – specyfikacja trafia do sieci

Do sieci przedostała się specyfikacja Surface Go 2. Fani sprzętu mogą być zawiedzeni.

Zdjęcie Microsoft Surface Go /materiały prasowe

Microsoft Surface Go 2 ma zostać wyposażony w procesor Intel Core m3-8100Y oraz inne, nieco mocniejsze układy z serii Core m. Do tego wszystkiego można dołożyć 256 GB SDD oraz pamięć RAM na poziomie 8 gigabajtów. Patrząc na podstawową specyfikację można spodziewać się, iż Microsoft nie zdecyduje się na większe zmiany w modelu Surface Go 2. Będzie to raczej tylko delikatne odświeżenie i ulepszenie pierwszej generacji sprzętu.

Premiera ma odbyć się na przestrzeni 2020 roku.