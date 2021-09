Supersmartfon Samsunga przeszedł pomyślnie trudny test

Składane telefony wydają się być drogimi gadżetami, które dosłownie mogą się rozpaść w rękach. Samsung próbuje zaprzeczyć temu stereotypowi nowym smartfonem Galaxy Z Fold 3. Producent zapewnia, że urządzenie jest o 80 proc. bardziej wytrzymałe niż jego poprzednik. Prowadzący kanał JerryRigEveryhing postanowił sprawdzić prawdziwość tych słów.

Już po samym włączeniu Galaxy Z Fold 3 wyświetlił komunikat, że zbyt mocny nacisk na wyświetlacz może prowadzić do trwałych uszkodzeń ekranu a telefon nie jest odporny na żaden rodzaj pyłu. Wydawać by się mogło, że urządzenie należy trzymać w białych rękawiczkach bez żadnego dostępu do kurzu. Testy pokazały, że urządzenie nie jest wcale takie delikatne, jak mogłoby się zdawać. Oba ekrany oraz tylna klapka chronione są przed Gorilla Glass Victus. Szkło świetnie chroni urządzenie przed zarysowaniami. Oczywiście bardziej podatny na czynniki zewnętrzne okazał się być elastyczny ekran. Mocny nacisk paznokcia może zostawić na nim nieestetyczne wgłębienie, lecz ta sama czynność wykonana S-Penem nie pozostawia widocznych śladów.

Wideo youtube

Test zadrapań oblał metal okalający urządzenie. Zwykłym nożykiem można zedrzeć boki smartfona. Pomimo braku jakiejkolwiek pyłoszczelności telefon całkiem nieźle poradził sobie z dużą ilością kurzu. Zabranie go na plażę nadal nie byłoby rozsądnym pomysłem, lecz dobrze wiedzieć, że nie trzeba aż tak na niego uważać. Prowadzący kanał JerryRigEveryhing postanowił sprawdzić, jak ekrany radzą sobie z ogniem. W tym celu przypalał je zapalniczką. Okazało się, że elastyczny wyświetlacz jest bardziej odporny na takie czynniki.

Na koniec prowadzący próbował złamać urządzenie na pół. Okazało się, że wcale nie jest to prosta sprawa i telefon przetrwał test. Samsung udowodnił, że można zrobić składane smartfony, które nie rozlatują się w rękach.