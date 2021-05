Superpełnia i zaćmienie Księżyca - wyjątkowe zjawisko na niebie

Nadchodzi superpełnia i całkowite zaćmienie Księżyca. Zjawisko będzie można oglądać już w środę 26 maja 2021 roku. Nie wszyscy jednak dostąpią tego zaszczytu. Na czym polegają oba te nietypowe wydarzenia na niebie? Skąd biorą się superpełnia (Kwiatowy Księżyc) i całkowite zaćmienie Księżyca? Kto będzie mógł zobaczyć tak zwany Krwawy Księżyc?

Zdjęcie zdj. ilustracyjne / 123RF/PICSEL

Reklama

W środę 26 maja 2021 roku na niebie zobaczymy swoisty ewenement. To ostatnia w bieżącym roku superpełnia. Co ciekawe, dokładnie w tym samym momencie zbiegnie się ona z całkowitym zaćmieniem Księżyca. Dlaczego tak się dzieje? Między innymi dlatego, iż Księżyc znajdzie się w punkcie położonym najbliżej Ziemi. Dzięki temu automatycznie stanie się on większy oraz będzie świecił jaśniej niż ma to miejsce zazwyczaj.

Reklama

Opisywane zjawisko zostało nazwane jako Mleczny Księżyc, Księżyc Kukurydzy lub Kwiatowy Księżyc. Sytuację będzie można bezproblemowo oglądać także z terenu Polski. Moment kulminacyjny związany z superpełnią będzie możliwy do zaobserwowania o godzinie 13.13. Niestety z poziomu naszego kraju nie będziemy mogli zobaczyć całkowitego zaćmienia Księżyca.

Całkowite zaćmienie Księżyca będzie zjawiskiem, które wystąpi po raz pierwszy od dwóch lat. Najlepszy widok będą miały osoby zamieszkujące Australię, Nową Zelandię, wyspy Azji i Oceanii, Alaskę oraz Kanadę, Hawaje, Meksyk i niektóre regiony Ameryki Środkowej.

Zaćmienie Księżyca naturalnie występuje tylko i wyłącznie w jednym momencie - kiedy Ziemia znajdzie się w jednej linii pomiędzy Księżycem a Słońcem. Wtedy też sam Księżyc zmienia swoją barwę na czerwoną i nazywany jest "krwawym Księżycem".

Niestety w Polsce nie będziemy mogli tego zobaczyć.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najnowsze innowacje technologiczne francuskiej armii AFP