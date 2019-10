Sukces mobilnego abonamentu Netfliksa przerósł oczekiwania twórców

W 2019 roku Netflix stworzył tani abonament dla Indii, który pozwalał użytkownikom na oglądanie multimediów jedynie za pośrednictwem smartfona. Okazuje się, że sukces tego pomysłu przerósł jego twórców.

Zdjęcie Sukces mobilnego planu Netflixa /AFP

Plan mobilny Netfliksa zakłada korzystanie tylko i wyłącznie ze smartfona jako urządzenia do odtwarzania treści. Cena za abonament w tym przypadku wynosi około trzech dolarów, co jest blisko czterokrotnie mniejszą stawką od regularnej ceny. Gregory Peters, główny menedżer do spraw produktowych w Netfliksie przyznał, iż zainteresowanie nowym modelem subskrypcji przerosło oczekiwania absolutnie wszystkich.

Netflix przygotowuje się do rozszerzenia swojego planu mobilnego na inne regiony świata. Firma może spróbować swoich sił na terenie Azji. Nie wiadomo więc czy kiedykolwiek podobna opcja pojawi się w Europie.