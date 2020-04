​Strona ZUS nie działa prawidłowo - problem z logowaniem do PUE

Strona Zus.pl odnotowuje duże problemy. Witryna ZUS nie działa prawidłowo i wczytuje się powoli. Można spodziewać się problemów z Platformą Usług Elektronicznych (PUE). Jak jest powód tej sytuacji? Próby złożenia wniosków o zwolnienie ze składek w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Zdjęcie Strona internetowa ZUS-u nie działa tak, jak powinna. Powodem jest duże zainteresowanie wnioskami w ramach Tarczy Antykryzysowej /materiały promocyjne

Do 10 kwietnia oddziały ZUS-u będą zamknięte. Jedyna droga kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych to telefon lub strona internetowa. Duże zainteresowanie złożeniem wniosków drogą elektroniczną doprowadziło do problemów z prawidłowym działaniem strony ZUS-u.

Od południa pojawiły się utrudnienia w działaniu witryny. To dopiero początek przyjmowania wniosków o pomoc.

ZUS, za pomocą Twittera, zachęcał rano do składania wniosków przy pomocy PUE. W okolicach godziny 10:00 administrator konta pisał o 209 złożonych w ten sposób wnioskach o wsparcie ze względu na pandemię koronawirusa.

Niektórzy z użytkowników Twittera zauważyli, że pojawiły się problemy z zalogowaniem się do Platformy Usług Elektronicznych i ze stroną Zus.pl.

Zakład uspokaja, że trwają prace mające ustabilizować serwery, tak aby strona ZUS nie przestała działać.